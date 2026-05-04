RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O clássico entre Flamengo e Vasco, neste domingo (3), pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, foi marcado por muitas brigas do lado de fora do Maracanã e também em outras regiões do Rio de Janeiro. O saldo foi de dez detidos, dois hospitalizados, além de muitos objetos de guerra apreendidos.

FERIDOS ESTÃO EM ESTADO INSTÁVEL

Dois homens foram espancados e ficaram desacordados após o jogo na rua São Francisco Xavier, uma das principais de acesso ao Maracanã. Eles foram encaminhados ao hospital Souza Aguiar, no Centro e, de acordo nota oficial da Secretaria Municipal de Saúde ao UOL, o estado deles é estável:

"A direção do Hospital Municipal Souza Aguiar informa que o estado de saúde dos dois torcedores é estável", afirma nota oficial da secretaria Municipal de Saúde.

HOMENS SÃO DETIDOS COM BARRAS DE FERRO E PEDRAS

Antes do clássico, a Polícia Militar já havia detido dez homens em outras regiões do Rio de Janeiro. Eles portavam objetos como barras de ferro, madeiras, pedras, fogos de artifício e toucas ninja.

Na Avenida Brasil, altura do bairro de Ramos, por exemplo, cinco integrantes de uma organizada do Vasco portavam alguns destes materiais em um veículo. Eles foram presos após fiscalização da PM.

Já no bairro de São Cristóvão, cinco integrantes de uma organizada do Flamengo foram detidos por princípio de tumulto. Eles estão impedidos pela Justiça de frequentar estádios.

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VEJA A NOTA OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR

Policiais Militares do Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidão (RECOM), em patrulhamento especial motorizado, na manhã deste domingo (03/05), na Avenida Brasil, na altura de Ramos, tiveram a atenção voltada para um grupo de torcedores do Vasco da Gama que tentaram fechar a via.

A equipe permaneceu no local até o restabelecimento da ordem, quando abordaram um veículo com cinco ocupantes. Após realizar buscas no veículo, os agentes localizaram diversas barras de ferro, madeiras e fogos de artifício. Eles foram conduzidos à 21ª DP para esclarecimentos. O material ficou apreendido.

São Cristóvão

Policiais Militares do Batalhão Especial de Policiamento em Estádios (BEPE), detiveram cinco integrantes da torcida organizada "Jovem do Flamengo", por princípio de tumulto, durante patrulhamento na Avenida Presidente Castelo Branco, próximo à Estação São Cristóvão, neste domingo (03/05). Eles estão impedidos de frequentar eventos esportivos. Após revista foram apreendidas pedras, toucas ninjas e morteiros. Eles foram conduzidos ao Juizado do Torcedor.