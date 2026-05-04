SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Novo responsável pelos "naming rights" do estádio do Palmeiras, o Nubank anunciou nesta segunda-feira (4) o nome escolhido para rebatizar a arena multiuso: Nubank Parque.

O banco digital havia aberto no mês passado uma votação online para definir o novo nome do estádio, chamado desde meados de 2014 de Allianz Parque.

Além da sugestão vencedora, as outras opções disponibilizadas eram Nubank Arena e Parque Nubank. Foram cerca de meio milhão de votos, com a opção vencedora escolhida por 47% dos eleitores.

"A transformação visual completa e a oficialização da arena para Nubank Parque estão previstas para ocorrer no final de julho, quando também serão apresentados oficialmente as novas cores e o logo da marca", informou o Nubank em nota.

Entre as novidades previstas, está a inauguração do "Nubank Ultravioleta Lounge", espaço com vista privilegiada, e do "Portão Nubank Ultravioleta", que dará acesso aos camarotes.

A instituição financeira firmou acordo pelos próximos oito anos, no ciclo de 2026 a 2034.

O contrato prevê pagamento de cerca de US$ 10 milhões (R$ 50 milhões, na cotação atual) por ano. No contrato anterior, a WTorre recebia aproximadamente US$ 5 milhões (R$ 25 milhões) anuais da empresa de seguros.

A busca por uma nova parceria comercial foi motivada pela avaliação da WTorre de que os valores do contrato anterior estavam defasados em relação ao mercado, especialmente diante da alta movimentação do espaço. Em 2025, o estádio recebeu mais de 2 milhões de visitantes, com 33 partidas oficiais e 33 shows.

Para o Nubank, a parceria faz parte de um plano de expansão por meio do esporte. Recentemente, o banco digital firmou parcerias com a equipe Mercedes de F1 e com o Inter Miami, dos Estados Unidos, tornando-se patrocinadora máster da equipe, além de adquirir os "naming rights" do novo estádio do clube, batizado de Nu Stadium.

De acordo com a instituição financeira, o Nubank reúne 113 milhões de clientes no Brasil e outros 131 milhões ao redor do mundo, com forte presença na América do Norte.