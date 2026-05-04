SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A NFL divulgou as datas de pré-venda e venda geral de ingressos para o jogo da liga de futebol americano no Rio de Janeiro, marcado para o dia 27 de setembro, entre Dallas Cowboys e Baltimore Ravens, no Maracanã.

Vendas começarão em três etapas. A primeira pré-venda será entre os dias 27 e 31 de maio, a partir das 10h (horário de Brasília), para quem tiver cartões American Express. No dia 1º de junho, a pré-venda acontecerá para clientes XP, terminando no dia 5.

A venda geral começará no dia 9 de junho. Os ingressos serão comercializados a partir das 10h, assim como nas fases anteriores.

Ambas as pré-vendas terão lotes limitados, segundo a organização. A plataforma de venda e valores, por outro lado, ainda serão divulgadas.