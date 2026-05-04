SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Lucas Moura passou por cirurgia na manhã desta segunda-feira (04) após romper o tendão calcâneo da perna direita, lesão sofrida na partida contra o Bahia, pelo Campeonato Brasileiro. O São Paulo publicou uma nota.

O procedimento confirma o pior cenário já tratado internamente nas últimas horas. Como o UOL mostrou, havia grande preocupação no São Paulo com a possibilidade de uma ruptura completa, o que deve tirar o camisa 7 da temporada.

À reportagem, interlocutores do São Paulo estipulam um prazo de seis a oito meses fora dos gramados.

A lesão ocorreu justamente no momento em que o jogador retomava a sequência após fraturas em duas costelas. Ele entrou no segundo tempo contra o Bahia, mas deixou o campo minutos depois, com um torção no tornozelo direito.

O problema também impacta diretamente o planejamento fora de campo. Lucas tem contrato até dezembro, e clube e staff planejavam utilizar a pausa para a Copa do Mundo, no fim de maio, como janela para avançar nas conversas por renovação - que estavam em estágio inicial.

Agora, o cenário é de indefinição. A gravidade da lesão interrompe o processo e coloca em dúvida o futuro do meia-atacante no clube.

LEIA A NOTA DO CLUBE

"O meia-atacante Lucas passou por cirurgia na manhã desta segunda-feira (04), no Einstein Hospital Israelita, para correção de ruptura completa do tendão calcâneo da perna direita.

O procedimento conduzido pela equipe do Dr. Moisés Cohen foi bem sucedido e o atleta deverá ter alta hospitalar nesta terça-feira (05), permanecendo em repouso domiciliar nos primeiros dias de reabilitação antes de iniciar a fisioterapia no clube.

Lucas sofreu a lesão durante a partida contra o Bahia, disputada na tarde de domingo (03), no estádio Cícero de Souza Marques, pelo Campeonato Brasileiro."