SÃO PAULO E SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Robinho Jr. notificou o Santos nesta segunda-feira (4) e acusou Neymar de agressão após o episódio no treino do último domingo. Representantes do jovem atacante solicitaram as imagens da atividade, depois de ouvirem de funcionários do clube que ela teria sido gravada.

O QUE ACONTECEU

O Santos tem 48 horas a partir deste domingo (3) para mostrar as imagens do ocorrido.

O clube informou que abriu um "processo de sindicância interna para analisar o episódio". A determinação foi da presidência do clube.

Neymar já se desculpou diretamente pelo ocorrido. Representantes do camisa 10 e sua família chegaram a conversar com Vivian, mãe de Robinho Jr., neste domingo (3) durante o dia, e tinha indicação de que o caso estava resolvido.

Santos e Neymar foram surpreendidos com a notificação. Acreditavam que o assunto estava encerrado no pedido de desculpas.O objetivo nesse momento é obter as imagens para uma melhor avaliação da gravidade do episódio, segundo os representantes de Robinho.

Neymar e Robinho treinaram normalmente na manhã desta segunda-feira (4) e foram relacionados para o duelo desta terça-feira (5), contra o Recoleta, pela Copa Sul-Americana.

Durante a atividade os dois jogadores conversaram e Neymar voltou a se desculpar com Robinho Júnior. Ainda assim, o imbróglio subiu de tom nos bastidores.

O estafe de Robinho Júnior não descarta buscar uma rescisão contratual com o Peixe.

*

VEJA O COMUNICADO DO SANTOS

O Santos FC informa que por determinação da presidência foi instaurado, logo após a ocorrência dos fatos, processo de sindicância interna para analisar o episódio que envolveu os atletas Neymar Jr. e Robson de Souza Jr (Robinho), durante o treino deste último domingo (03/5), no CT Rei Pelé.

A reportagem entrou em contato com a NR Sports, empresa de Neymar pai e que administra a carreira de Neymar, e será atualizada caso ela se manifeste.