SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O zagueiro Robert Arboleda voltou ao Brasil, se reuniu com a diretoria do São Paulo nesta segunda-feira e definiu que permanecerá no clube até a próxima janela de transferências.

FIM DA NOVELA

O São Paulo já definiu que não se opõe à saída do zagueiro e já aguarda propostas oficiais por uma operação para o meio do ano. Até lá, ele seguirá treinando no clube.

A decisão ocorre exatamente um mês após o episódio em que o jogador deixou de se apresentar no CT da Barra Funda. Arboleda 'sumiu' no dia 4 de abril, horas antes da partida contra o Cruzeiro, e permaneceu no Equador desde então, com contatos esporádicos e sem avanço nas tratativas de saída.

O caso gerou forte desgaste interno e levou o clube, inicialmente, a considerar uma rescisão por justa causa.

A avaliação jurídica, no entanto, sempre foi tratada com cautela. Internamente, o São Paulo entendia que precisaria de um período maior de ausência ?cerca de 30 dias? para sustentar uma eventual disputa na Fifa.

Por isso, adotou medidas formais, como o envio de notificações ao jogador exigindo seu retorno, além de manter o pagamento salarial como forma de proteção em caso de questionamentos futuros.

Arboleda chegou a demonstrar, via empresário, vontade em negociar uma rescisão amigável, mas que esfriou após rivais brasileiros demonstrarem interesse no atleta. Com o cenário travado e sem segurança jurídica clara para uma ruptura unilateral, a diretoria passou a tratar o caso com maior cautela e esperava o defensor retornar ao Brasil para encaminhar uma definição.