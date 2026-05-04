(UOL/FOLHAPRESS) - Enquanto as equipes da elite do futebol brasileiro disputam a Sul-Americana e a Libertadores no meio desta semana, o árbitro Anderson Daronco, dos quadros da CBF e da Fifa, será o responsável por comandar o jogo de abertura de um torneio amador disputado no Amazonas.

O árbitro gaúcho está escalado para o jogo de abertura da Copa da Floresta. A competição reúne seleções de várias cidades do interior amazonense e se autodenomina "a maior competição de futebol não profissional da região Norte".

O jogo de abertura será no munícipio de Nhamundá, a 383 quilômetros da capital Manaus. Na próxima quarta, às 18h30 (de Brasília), a seleção local recebe o Barreirinha no estádio Batistão.

Esta não será a primeira vez de Daronco no torneio. Ele já apitou as decisões das edições de 2024 e de 2025 da competição.