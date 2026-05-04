RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo anunciou a renovação de contrato com o atacante Bruno Henrique até dezembro de 2027.
'UMA HONRA ENORME SEGUIR POR MAIS UM ANO'
O camisa 27 assinou o novo vínculo após o treino desta segunda-feira (4), no Ninho do Urubu. Ele estava na companhia da esposa, Gisellen, e dos filhos Lorenzo e Pietro. O contrato anterior terminava em dezembro deste ano.
"Desde o primeiro convite, o Flamengo mexeu comigo. É uma honra enorme seguir por mais um ano. Cheguei com o objetivo de ajudar e vivi muito mais do que imaginava. A palavra é gratidão por tudo que construí aqui e pela extensão de contrato. Quero continuar dando alegria ao torcedor e a ajudar o clube a conquistar ainda mais", disse o jogador ao site oficial do Flamengo.
BAP SOBRE RENOVAÇÃO: 'COMEÇO DE UMA NOVA ERA'
Presente no Ninho do Urubu nesta segunda-feira (4), o presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, comemorou a renovação com o ídolo e projetou novas conquistas com o atacante, maior campeão da história do Flamengo ao lado de Arrascaeta.
Poderia falar que isso é um final feliz, mas, na verdade, esse é o começo de uma nova era. Até o final de 2017 tem muita coisa pra acontecerBap, presidente do Flamengo, ao site do clube
Já o diretor de futebol rubro-negro, José Boto, enalteceu o profissionalismo de Bruno Henrique. Para o português, o atacante é um exemplo para os mais jovens.
"Mais do que o ídolo que ele é e que vai ser daqui a uns anos, é muito importante o que ele significa neste momento para a equipe. Eu tenho 40 anos de futebol e quando me perguntam sobre profissionalismo e competitividade, me vem ele na cabeça: ganhou tudo o que ganhou e segue sendo, todos os dias, um exemplo de competitividade, superação e profissionalismo para os meninos 18, 19 anos", disse ao site oficial do Flamengo.