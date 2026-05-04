SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Everton e Manchester City ficaram no empate em jogo eletrizante, em Liverpool, com direito a gol no último lance. O jogo desta segunda-feira, válido pela 35ª rodada da Premier League, terminou com o placar de 3 a 3 e complicou o time de Pep Guardiola na batalha pelo título do campeonato.

O City dominou as ações no primeiro tempo, mas os mandantes buscaram reação heroica na etapa final. Doku abriu o marcador aos 42 minutos, acertando o ângulo de Pickford. Porém, no segundo tempo, o time treinado por Pep Guardiola dormiu na marcação e tomou a virada em cinco minutos: com Barry, aos 12 do 2º tempo, e O'Brien, aos 17.

Com um jogo a menos, o City vê o Arsenal disparar na liderança. Agora, a equipe de Pep Guardiola enfrenta: Brentford, em casa (09/05); Crystal Palace, em casa (13/05); Bournemouth, fora (19/05); e Aston Villa, em casa (24/05). No meio do caminho, ainda tem a decisão da Copa da Inglaterra contra o Chelsea, no dia 16.

O Everton, por sua vez, ainda sonha com Liga Europa e Conference League.

COMO FICOU A TABELA?

1- Arsenal - 76 pontos | 35 jogos | 23 vitórias | +41 de saldo

2- Manchester City - 71 pontos | 34 jogos | 21 vitórias | +37 de saldo