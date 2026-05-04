SANTOS E SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mesmo poupado do duelo do Santos com o Palmeiras pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro no último sábado (2) ?que terminou empatado em 1 a 1?, Neymar acabou no centro de mais uma polêmica ao se desentender com o companheiro de time Robinho Júnior durante um treinamento.

Na sessão de treinos realizada no CT do time da Baixada para jogadores que não atuaram contra o Palmeiras no gramado sintético do Allianz Parque, no domingo (3), o atacante de 34 anos ficou contrariado após ter sido driblado pelo colega de 18 em um duelo do tipo "um contra um" e confrontou. As informações foram publicadas inicialmente pelo GE e confirmadas pela reportagem.

Os representantes do jovem enviaram nesta segunda-feira (4) uma notificação extrajudicial ao Santos, cobrando a instauração de uma sindicância e outras providências. Em nota, o clube disse que de fato há uma investigação em curso. "O departamento jurídico do clube está responsável pela condução da sindicância", informou a agremiação.

Há informações desencontradas, porém, sobre qual foi a reação de Neymar ao drible aplicado pelo jovem .

Algumas versões apontam que o experiente atleta reagiu de maneira agressiva, chegando a desferir um tapa e uma rasteira no filho de Robinho. Outras apontam apenas para uma cobrança verbal mais forte, considerada normal, do capitão santista.

Após a discussão, Robinho Júnior deixou o treino e se dirigiu aos vestiários, sendo seguido por Neymar, que logo se desculpou com o companheiro de equipe.

Desde que subiu ao time profissional do Santos, em meados de 2025, Robinho Júnior foi acolhido e tratado como uma espécie de afilhado por Neymar, que atuou com Robinho durante sua primeira passagem pela equipe, entre 2009 e 2013.

Neymar e Robinho Júnior treinaram juntos nesta segunda (4), no mesmo time. Os dois viajaram ao Paraguai para enfrentar o Recoleta, pela Copa Sul-Americana, nesta terça (5).

A partida está marcada para as 21h30 de Brasília, no Estádio Monumental Río Parapití, em Pedro Juan Caballero, na fronteira com o Brasil, com transmissão de SBT e ESPN. Os 25 mil ingressos disponibilizados para o empate, pela quarta rodada do Grupo D, estão esgotados desde o fim de semana.

O desentendimento teve repercussão na imprensa internacional.

O periódico esportivo Marca, da Espanha, destacou que o camisa 10 do Santos "adicionou mais um problema a uma temporada difícil". O também espanhol As apontou que a notícia deixa Neymar em uma "situação muito ruim" na luta para disputar a Copa do Mundo.

Ainda com a esperança de ser convocado por Carlo Ancelotti para o Mundial, Neymar tem chamado mais a atenção pelas polêmicas em série em que tem se envolvido nos últimos meses, como as discussões com torcedores nas arquibancadas, e pelas partidas recreativas de pôquer com amigos do que pelas atuações dentro das quatro linhas.