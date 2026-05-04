RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Dois torcedores do Vasco foram espancados na noite de domingo (3) em uma briga após o clássico com o Flamengo, no Maracanã.

O episódio ocorreu no entorno do estádio após o empate por 2 a 2. Imagens divulgadas em redes sociais mostram integrantes de organizadas utilizando barras de ferro e madeira no confronto. A Polícia Militar tentou conter a violência com bombas de gás lacrimogêneo.

As imagens mostram dois homens desacordados e sangrando após o confronto na rua São Francisco Xavier, na Tijuca. Um deles é agredido já desmaiado com um chute no rosto.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, os dois feridos foram levados para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no centro. A Secretaria Municipal de Saúde afirmou que o estado das vítimas é "estável".

A PM afirmou, em nota, que agentes "detiveram dez torcedores envolvidos em confusões diversas em virtude do clássico". A Polícia Civil afirmou que o caso foi registrado na 18ª DP (Praça da Bandeira) e que "diligências estão em andamento para apurar os fatos".