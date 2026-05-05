(UOL/FOLHAPRESS) - O prazo para o Santos apresentar as imagens do treinamento de domingo (3), palco do desentendimento entre Neymar e Robinho Júnior, termina às 17h desta terça-feira (5).

O estafe do camisa 7 espera que, a partir desse horário, o departamento jurídico do clube agende a reunião emergencial solicitada na notificação extrajudicial enviada na segunda-feira (4).

RELATOS DE AGRESSÃO E CHORO NO GRAMADO

Robinho Júnior, por meio de seu estafe, diz ter sofrido uma "grave agressão física" de Neymar, que teria aplicado uma rasteira e um tapa no rosto do jovem.

Relatos colhidos pela reportagem indicam que o garoto deixou o gramado do CT Rei Pelé chorando em razão do incidente.

O IMPASSE DAS CÂMERAS

Conforme apuração do UOL, o Santos, num primeiro momento, alega que não existem registros da atividade. E a justificativa é de que as câmeras não estariam gravando por se tratar de um "rachão" entre os reservas.

O argumento é rebatido pelos representantes de Robinho Jr, que lembram que o sistema em questão é o de segurança do CT. Por isso, deveria estar em funcionamento independentemente de quem estava no gramado.

REUNIÃO E POSSIBILIDADE DE RESCISÃO

Se a entrega das imagens tem prazo para essa terça-feira, a reunião emergencial pode ser agendada para os próximos dias.

Os próximos passos, incluindo a possibilidade de uma rescisão contratual por falta de segurança no ambiente de trabalho, só serão definidos pelo estafe do atleta após o encontro formal.

DUPLA CONCENTRADA NO PARAGUAI

Mesmo com o imbróglio jurídico e a sindicância interna aberta pelo presidente Marcelo Teixeira, Neymar e Robinho Júnior estão concentrados com o elenco no Paraguai.

O Santos encara o Recoleta às 21h30 desta terça-feira (5), no Estádio Monumental Río Parapití, pela Copa Sul-Americana.