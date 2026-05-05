SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians ganhou um prazo extra para quitar a dívida com o Talleres (Argentina), referente à contratação do meia Rodrigo Garro, no início de 2024.

O clube argentino autorizou que o pagamento seja feito ao longo desta semana. O prazo anterior se encerrou na última sexta-feira, sem que houvesse a quitação.

O UOL apurou que o acerto ainda depende de ajustes burocráticos, que precisam ser validados pelo Talleres.

EMPRÉSTIMO ENCAMINHADO

Sem recursos em caixa, o Corinthians já tem aprovada uma operação de crédito junto à instituição financeira Outfield. O empréstimo terá prazo de três anos, com taxa de juros de 1% ao ano mais CDI.

O acordo prevê que a liberação do crédito esteja vinculada exclusivamente à quitação da dívida com o Talleres. Chegou a ser cogitada a possibilidade de o banco realizar o pagamento diretamente ao clube argentino, mas isso não será possível.

A exigência é de que a transferência seja feita a partir de uma conta do próprio Corinthians. A ideia, portanto, é que o clube receba o valor do empréstimo assim que formalizar o entendimento com o Talleres e, na sequência, efetue o pagamento.

NEGOCIAÇÃO REDUZIU DÍVIDA

As diretorias mantêm diálogo desde o início do ano, o que permitiu ao Corinthians obter um desconto. As tratativas incluíram até mesmo uma viagem do presidente Osmar Stabile à Argentina.

Após uma série de negociações, o valor foi reduzido para pouco mais de R$ 40 milhões. Inicialmente estimada em cerca de R$ 20 milhões, a dívida estava elevada para R$ 48 milhões devido a juros, multas e correções.

Caso não haja um acordo definitivo até o fim desta semana, o clube argentino poderá acionar a Fifa e solicitar um transfer ban. A eventual punição impediria o Corinthians de registrar novos jogadores.