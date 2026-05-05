(UOL/FOLHAPRESS) - O NBB é um campeonato que conta com muitos jovens talentos, tendo inclusive um time só de jogadores sub-21 no Jogo das Estrelas.

Esses novos atletas acabam chamando a atenção no Brasil e no mundo. Por isso, neste período final do torneio e pós-temporada do basquete universitário norte-americano, alguns prospectos brasileiros tem seus nomes ventilados no exterior.

A NCAA, liga de esportes universitários, é o maior celeiro de talentos dos EUA e é de onde a maioria dos jogadores draftados joga antes de ir para as grandes ligas.

O capitão do time de jovens no Jogo das Estrelas, Wini Silva, é um deles. Segundo informações de perfis especializados em basquete universitário, o ala/pivô interessa a pelo menos quatro universidades diferentes. A instituição mais recente a se interessar pelo jogador foi Kentucky e além deles, Georgetown, Texas e Ole Miss também estão ou já ficaram de olho no jogador.

Wini tem 21 anos e joga no profissional desde a temporada 2023/24. Na atual edição, tem média de 10,2 pontos por jogo e 12,6 de eficiência. Na temporada, ele teve jogos de destaque, entre eles, a partida contra o Unifacisa, quando fez 26 pontos.

Outro jovem do NBB que está chamando atenção dos norte-americanos é Pedro Pastre, de 19 anos. O curitibano está em sua segunda temporada no time adulto do Pinheiros e tem passagens pela seleção brasileira.

Com 7,9 pontos de média no campeonato, o ala interessa a Georgetown, Miami, Florida Athletic e San Diego. No ano passado, o jogador foi o cestinha da final do Global Jam, torneio de seleções de base, com 16 pontos em cima dos EUA.

O Pinheiros ainda tem outro jogador na mira das universidades norte-americanas. O armador Cauã Pacheco teve confirmado por seu agente o interesse das universidades de Marrimack, Troy e Washington. No último dia 24, ele fez 24 pontos contra o Rio Claro, em jogo válido pelos playoffs do NBB.