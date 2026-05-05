RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Os dois gols sofridos de cruzamento que fizeram o Flamengo deixar escapar a vitória sobre o Vasco e, consequentemente, a possibilidade de encurtar a distância para o líder Palmeiras, não foram casos isolados. Na era Leonardo Jardim, isso tem se tornado um tormento para a defesa.

CASOS SE ACENTUARAM NOS ÚLTIMOS JOGOS

A situação se agravou recentemente. Nos quatro últimos jogos, o Rubro-Negro sofreu quatro gols desta forma, sendo dois contra o Vasco, um diante do Estudiantes e um contra o Vitória. Diante do Atlético-MG o Fla não foi vazado.

No total, quase metade dos gols sofridos pelo técnico português foram oriundos de cruzamentos. Dos 11 até aqui, cinco aconteceram assim, sendo dois de escanteio e três de bola rolando.

CONFIRA LISTA DOS GOLS SOFRIDOS DE CRUZAMENTO

Flamengo 2 x 2 Vasco (Brasileiro) - Escanteio da esquerda (Robert Renan) e cruzamento da direita (Hugo Moura)

Estudiantes 1 x 1 Flamengo (Libertadores) - Cruzamento da direita (Carrillo)

Flamengo 2 x 1 Vitória (Copa do Brasil) - Cruzamento da esquerda (Erick)

Red Bull Bragantino 3 x 0 Flamengo (Brasileiro) - Escanteio da direita (Lucas Barbosa)

RENATO GAÚCHO: 'SABÍAMOS QUE O FLA ESTÁ TOMANDO ALGUNS GOLS NAQUELE SETOR'

Após o empate por 2 a 2, Renato Gaúcho, técnico do Vasco, deixou claro que a deficiência defensiva do Flamengo foi notada e trabalhada por sua comissão técnica nos dias que antecederam o clássico. Segundo o comandante vascaíno, o gol de Robert Renan via escanteio foi treinado.

O primeiro gol foi bastante treinado. Sabíamos que o Flamengo está tomando alguns gols naquele setor. nesta terça-feira (05), não batemos escanteio curto, botamos a bola na área justamente onde o Robert fez o gol. Sabíamos que podíamos tirar proveito e tiramos. E depois na bola aérea de novo com o Cuesta. Falo para eles, coloquem a bola na área que lá tudo acontece.Renato Gaúcho, técnico do Vasco

JARDIM: 'FACILITAMOS ESSE TIPO DE JOGO DE CRUZAMENTO'

Pelo lado do Flamengo, o técnico Leonardo Jardim admitiu o problema e afirmou que o time facilitou esse tipo de jogada ao Vasco.

Não esperamos que a bola entre na área, tentamos sempre evitar. Até facilitamos esse tipo de jogo de cruzamento, não reduzimos e não fomos agressivos nos corredores.

O jogo tem várias fases. A primeira fase é: se tivermos a bola, a bola controlada, o adversário não vai jogar. Segunda fase: quando o jogador adversário tem esse tipo de lance, temos que eliminar na origem. A gente quer ganhar os duelos, mas eles têm jogadores fortes, a gente não joga contra anões. Muitas vezes jogadores menos dotados tecnicamente têm a valência da agressividade e dos duelos. Os duelos são a parte final da situação.Leonardo Jardim