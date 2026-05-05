SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo tem razões bem definidas internamente para não seguir pelo caminho da rescisão, seja ela unilateral ou amigável, no 'caso Arboleda'.

O zagueiro se reapresentou nesta segunda-feira, acompanhado de seu empresário, e se reuniu com a diretoria no CT da Barra Funda. Rui Costa e Rafinha, executivos de futebol do clube, lideraram as conversas e repreenderam o zagueiro pelo período de ausência sem justificativa.

Arboleda seguirá treinando no clube, no aguardo de uma proposta para ser liberado na próxima janela de transferências. Neste meio-tempo, foi descontado um salário integral pelos dias não trabalhados e ainda pode ser multado.

POR QUE NÃO RESCINDIR?

A diretoria, mesmo assim, não vê motivos plausíveis por uma rescisão. A palavra nos bastidores é de evitar que um episódio de indisciplina se transforme em um problema esportivo e financeiro.

O São Paulo entende que a rescisão por justa causa perdeu força no momento em que o jogador retornou dentro do prazo de 30 dias. Além disso, uma eventual disputa judicial seria longa e sem garantia de vitória para o clube.

Já a rescisão amigável para o jogador que tem contrato até dezembro de 2027 é vista como um contrassenso: liberaria o atleta sem custos, permitindo inclusive que ele reforçasse um rival direto.

O Tricolor também não vê justificativa em 'premiar' o defensor com seu próprio passe após o grande episódio de insubordinação.

PRÓXIMOS PASSOS

Diante desse cenário, o São Paulo opta por um caminho mais pragmático. Arboleda já iniciou uma bateria de exames e testes físicos para avaliar sua condição e identificar possíveis problemas após o período afastado. A partir desses resultados, o clube definirá um cronograma de recondicionamento físico individualizado.

Neste primeiro momento, ele seguirá cumprindo suas obrigações contratuais, treinando no CT, mas sem ser reintegrado ao grupo principal ou ficar à disposição para jogos. Internamente, evita-se até o termo "afastamento", tratando o processo como uma etapa de recuperação física e disciplinar.

A estratégia é clara: preservar o ativo. Com a abertura da próxima janela de transferências, o plano do Tricolor é negociar Arboleda ou envolvê-lo em uma troca.