SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians ainda não vê Memphis Depay em condições físicas ideais para voltar a jogar, mesmo com o atacante já em processo de transição. Internamente, a avaliação é de que o holandês ainda está fora de forma.

A expectativa inicial era de que o jogador pudesse ser relacionado para o clássico contra o São Paulo, no próximo domingo, pelo Campeonato Brasileiro. No entanto, as chances disso acontecer são consideradas pequenas neste momento.

RETORNO MAIS PROVÁVEL É NA COPA DO BRASIL

Nos bastidores, o cenário mais adequado para o retorno de Memphis é a partida contra o Barra, no dia 14 de maio, pela Copa do Brasil. Há preocupação de que, sem ritmo de jogo, o atacante não esteja preparado para suportar a intensidade de um clássico.

O jogador vem sendo avaliado diariamente pela equipe de preparação física do Corinthians, que adota cautela no processo de recuperação. Por isso, inclusive, ele não viajou com a delegação para a Colômbia nesta semana.

Nesta quarta-feira, o Corinthians enfrenta o Santa Fé, fora de casa, e pode até garantir matematicamente a classificação às oitavas de final da Libertadores. Nas últimas semanas, existia a expectativa de que Memphis pudesse ganhar alguns minutos nessa partida, o que não será possível.

O planejamento do departamento físico prevê uma utilização gradual do atleta após o retorno, com aumento progressivo de minutagem até a plena condição de jogo.

Esse cenário ainda mantém uma possibilidade ?embora remota? de que Memphis seja ao menos relacionado para o clássico contra o São Paulo. Internamente, porém, a postura é de cautela para evitar qualquer risco que comprometa a sequência do atacante.