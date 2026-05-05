(UOL/FOLHAPRESS) - Arsenal e Atlético de Madri fazem o jogo de volta da semifinal da Liga dos Campeões nesta terça-feira, às 16h (de Brasília), no Emirates Stadium. Depois do empate por 1 a 1 na ida, uma vitória nesta terça-feira (05) coloca qualquer uma das equipes na grande final.

DÉCADAS LONGE E POSSÍVEL TÍTULO INÉDITO

Nem Arsenal, nem Atlético de Madri já venceram a Liga dos Campeões. Além de terem perdido quando chegaram à final, ambos estão longe da decisão por pelo menos uma década.

Os ingleses disputaram a final apenas uma vez. Em 2006, os Gunners perderam para o Barcelona de Ronaldinho Gaúcho, mas com brilho de outro brasileiro: Belletti foi o autor da virada por 2 a 1 faltando 10 minutos para o fim da partida.

Já o Atlético ficou com o vice em três oportunidades. A primeira, em 1974, foi para o Bayern. As outras duas, em 2014 e 2016, foram para o rival Real Madrid e aconteceram de maneiras dolorosas ? com uma virada na prorrogação e nos pênaltis, respectivamente.

CAMPANHAS DISTINTAS

Para chegar até a semi e lutar por uma vaga na final, o Arsenal teve a melhor campanha da primeira fase. Com 100% de aproveitamento em oito jogos, os Gunners passaram com facilidade e foram direto para as oitavas.

No mata-mata, os ingleses passaram por Bayer Leverkusen e Sporting. O desempenho, no entanto, não foi tão dominante quanto no início da competição.

Já o Atlético de Madri avançou à fase final em 14º lugar na tabela geral e teve que disputar o playoff. Os espanhóis não tiveram uma campanha tão regular e, quando tinham a chance de ir direto às oitavas, perderam em casa para o surpreendente Bodo/Glimt na última rodada da fase de liga.

Só que no mata-mata a situação mudou. Depois de passar com autoridade por Club Brugge e Tottenham, os Colchoneros eliminaram o rival Barcelona nas quartas, chegando embalados para a semi.

MARCA DA CAL DECIDIU ATÉ ENTÃO

Na ida, o empate por 1 a 1 no Estádio Metropolitano teve gols de pênalti dos dois lados. Primeiro, Gyokeres fuzilou Oblak para abrir o placar. Já no segundo tempo, Julián Álvarez garantiu a igualdade para a volta. O Arsenal ainda teve outro pênalti marcado pelo juiz, mas o VAR anulou.

Quem avançar não terá vida fácil na decisão. O outro finalista virá do confronto entre o hexacampeão Bayern de Munique e o atual detentor da taça PSG. Na ida, os franceses venceram o duelo frenético por 5 a 4.