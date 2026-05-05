(UOL/FOLHAPRESS) - A menos de duas semanas para a convocação para a Copa do Mundo, os atacantes brasileiros seguem no radar de Carlo Ancelotti ?uns para se assegurarem na lista da seleção e outros para tentarem garantir uma vaga nos últimos instantes.

Dentre os nomes cotados, quase todos balançaram as redes nos últimos dias, e o UOL levantou seus principais números desde o último amistoso do Brasil, disputado contra a Croácia, no dia 31 de março.

MOSTRANDO SERVIÇO

No sábado, Igor Thiago e Luiz Henrique foram às redes. O primeiro marcou na vitória por 3 a 0 do Brentford contra o West Ham, enquanto o segundo fez um golaço na derrota do Zenit para o CSKA Moscou.

No domingo, cinco nomes marcaram: Pedro (contra o Vasco), Vini Jr (contra o Espanyol), Matheus Cunha (contra o Liverpool), Endrick (contra o Rennes) e Rayan (contra o Crystal Palace). O destaque ficou com o camisa 7 do Real Madrid, que anotou dois gols.

Por fim, João Pedro fez uma pintura na segunda-feira. Embora o Chelsea tenha perdido para o Nottingham Forest, o atacante marcou para os Blues com uma bicicleta.

Dos principais atacantes cotados para Copa, apenas Neymar e Gabriel Martinelli não marcaram, mas também não foram a campo. O camisa 10 do Santos foi poupado da partida contra o Palmeiras, enquanto o jogador do Arsenal não saiu do banco contra o Fulham,

PEDRO NA LIDERANÇA DA ARTILHARIA

Embora nunca tenha sido convocado por Ancelotti, Pedro tem despontado como um nome forte na reta final da análise do treinador ?o italiano esteve no Maracanã, no último domingo, para acompanhar Flamengo 2 x 2 Vasco, que teve gol do camisa 9 rubro-negro.

O atacante do Fla é o "artilheiro" entre os atacantes desde o último amistoso, com oito gols em 10 jogos. Ele também é o que precisa de menos tempo para marcar, com uma bola na rede a cada 76 minutos.

Abaixo de Pedro aparecem Vini Jr e Igor Thiago. O camisa 7 do Real, que está praticamente garantido na Copa, marcou quatro vezes em 7 partidas. Já o centroavante do Brentford foi às redes três vezes em apenas 4 jogos e é o segundo que menos precisa de tempo para marcar ? um gol a cada 120 minutos.

Martinelli é o único que não balançou as redes desde a última convocação. Em sete partidas, o atacante do Arsenal deu apenas uma assistência.

Matheus Cunha, João Pedro, Luiz Henrique, Rayan e Endrick marcaram duas vezes cada. Os três primeiros são constantemente chamados por Ancelotti e devem estar na Copa. Já entre os dois últimos, Endrick se destacou mais que Rayan, com duas assistências no período ?o camisa 9 do Lyon também teve uma atuação de destaque contra o Paris Saint-Germain recentemente.

Raphinha, Rodrygo e Estêvão não foram considerados. O primeiro se lesionou na última Data Fifa e ainda não voltou a campo, mas deve retornar para a Copa. Rodrygo, por sua vez, já sabe que estará fora do torneio após lesionar gravemente o joelho. O caso mais incerto é de Estêvão, que teve lesão de grau 4 na coxa e luta para se recuperar a tempo do Mundial.

E O NEYMAR?

O meia-atacante do Santos, que ainda não foi chamado por Ancelotti, busca convencer o treinador de que está bem fisicamente para ir à Copa. Para isso, das 10 partidas que o Peixe fez desde a última Data Fifa, Neymar participou de seis, sendo titular e jogando os 90 minutos em todas elas.

Só que o desempenho ainda não anima. Ele marcou apenas um gol e deu uma assistência em 540 minutos em campo. Além disso, alguns resultados geraram críticas em cima do camisa 10 e da equipe santista em geral, como os empates contra Deportivo Recoleta e Coritiba.

OS NÚMEROS DOS ATACANTES COTADOS PARA A COPA DESDE A ÚLTIMA DATA FIFA

Pedro: 10 jogos, 8 gols, 1 assistência (76 minutos para marcar)

Vini Jr: 7 jogos, 4 gols, 1 assistência (141 minutos para marcar)

Igor Thiago: 4 jogos, 3 gols e nenhuma assistência (120 minutos para marcar)

Matheus Cunha: 3 jogos, 2 gols e nenhuma assistência (129 minutos para marcar)

João Pedro: 4 jogos, 2 gols e nenhuma assistência (161 minutos para marcar)

Luiz Henrique: 6 jogos, 2 gols e 1 assistência (231 minutos para marcar)

Endrick: 5 jogos, 2 gols e 2 assistências (179 minutos para marcar)

Rayan: 4 jogos, 2 gols e 1 assistência (150 minutos para marcar)

Neymar: 6 jogos, 1 gol e 1 assistência (540 minutos para marcar)

Martinelli: 7 jogos, nenhum gol e 1 assistência