SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Casemiro entrou na mira do Los Angeles Galaxy, de acordo com a rádio britânica talkSPORT. O brasileiro também desperta interesse do Inter Miami, time de Lionel Messi.

Los Angeles Galaxy entrou na briga pela contratação do volante de 34 anos. Casemiro deixará o Manchester United ao final da temporada em tem a MLS como principal destino.

O time tem como concorrente o Inter Miami. Segundo a rádio, o brasileiro estaria inclinado a aceitar a proposta do time da Flórida.

O clube de Los Angeles, porém, teria como vantagem os "direitos de descoberta" de Casemiro. O regulamento da MLS prevê uma preferência para os times contratar atletas que atuam no exterior. Para isso, o clube precisa registrar uma intenção de contratação no sistema da MLS. Isso, porém, não impede que Casemiro feche com outro time.

Galaxy e Inter Miami ainda precisam contornar regras de teto salarial para encaixar o brasileiro. De acordo com a rádio inglesa, nenhum dos dois tem vaga aberta de "jogador designado", mas ambos trabalham com alternativas para viabilizar a contratação no meio do ano.

Negociações com o Galaxy colocariam Casemiro ao lado de Marco Reus. O TalkSPORT diz que a equipe tem capacidade financeira para atender às exigências do jogador, que também recebe sondagens de Arábia Saudita e Turquia.

Saída do Manchester United já está definida para o fim da temporada europeia. O volante confirmou em janeiro que deixará Old Trafford.

Casemiro também despertou o interesse do Al-Nassr, de Cristiano Ronaldo. Segundo o jornal espanhol Marca, o português trabalha para convencer seu ex-companheiro de Real Madrid a ir para o futebol saudita.