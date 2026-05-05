SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Everton emitiu um comunicado nesta segunda-feira (4) em que confirma a prisão de um torcedor durante o empate com o Manchester City, no Campeonato Inglês, após insultos racistas contra o ponta ganês Antoine Semenyo.

O QUE ACONTECEU

O homem que foi preso tem 71 anos, segundo o clube. Torcedores e seguranças teriam relatado o incidente racista, e a polícia de Merseyside deteve o homem.

Ele foi liberado após pagamento de fiança. "Incluindo restrições que o impedem de se aproximar a menos de uma milha de qualquer estádio esportivo designado por um período de até quatro horas antes do início da partida, durante os jogos e até quatro horas após o apito final", disse o Everton.

Depois, o City condenou os insultos racistas contra Semenyo, também em nota. "Recebemos com satisfação a rápida ação tomada pelo Everton e pela polícia para identificar o responsável", afirmou.

Semenyo já sofreu ataques racistas no início da temporada. O caso aconteceu em jogo entre Liverpool e Bournemouth, time pelo qual jogava no início de 2025/26. A partida chegou a ser paralisada pelo árbitro, e um torcedor chegou a ser preso na época.

O vice-líder da Premier League revelou que o zagueiro Marc Guéhi, inglês nascido na Costa do Marfim, foi insultado racialmente nas redes sociais. "Continuaremos a oferecer todo o nosso apoio a Antoine e a Marc e jamais aceitaremos qualquer tipo de discriminação em nosso esporte", finalizou o clube.

Everton e City empataram por 3 a 3, nesta segunda-feira (4), em jogo válido pela 35ª rodada do Inglês. O empate deixou o time de Guardiola e companhia a cinco pontos do líder Arsenal, mesmo com uma partida a menos.

O QUE DIZ O EVERTON:

O Everton Football Club pode confirmar que um torcedor foi preso durante o empate por 3 a 3 da Premier League na noite de segunda-feira contra o Manchester City, no Hill Dickinson Stadium, após relatos de abuso racista direcionado a um jogador da equipe adversária. A polícia de Merseyside prendeu um homem de 71 anos sob suspeita de crime de ordem pública com agravante racial, após torcedores e seguranças relatarem o incidente. Ele foi posteriormente liberado sob fiança, com condições, incluindo restrições que o impedem de se aproximar a menos de uma milha de qualquer estádio esportivo designado por um período de até quatro horas antes do início da partida, durante os jogos e até quatro horas após o apito final. O racismo e a discriminação em todas as formas são completamente inaceitáveis. Não têm lugar em nossos estádios, em nosso esporte ou na sociedade, e comportamentos dessa natureza não serão tolerados. Uma resposta rápida de outros torcedores, seguranças e da polícia de Merseyside levou à identificação do indivíduo e à adoção das medidas cabíveis. O clube continuará a trabalhar em estreita colaboração com as autoridades para apoiar a investigação e tomará as medidas mais severas possíveis, em linha com sua política de tolerância zero.

O QUE DIZ O CITY:

O Manchester City condena veementemente os abusos racistas direcionados a Antoine Semenyo na partida desta segunda-feira (04). Recebemos com satisfação a rápida ação tomada pelo Everton e pela polícia para identificar o responsável. Também estamos extremamente decepcionados ao saber que Marc Guéhi foi alvo de uma série de postagens racistas repugnantes nas redes sociais na noite passada. Continuaremos a oferecer todo o nosso apoio a Antoine e a Marc e jamais aceitaremos qualquer tipo de discriminação em nosso esporte.