RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo embarca na tarde desta terça-feira (5) para a Colômbia - onde na quinta enfrenta o Independiente Medellín, pela Libertadores -ainda sem Lucas Paquetá e Erick Pulgar.

AINDA ESTÃO COM A FISIOTERAPIA

Ambos estão entregues à fisioterapia, mas já realizando alguns trabalhos em campo. Lucas Paquetá se recupera de um edema no tendão da coxa esquerda e Pulgar de uma luxação no ombro direito.

Entre os dois, o volante chileno é quem está mais avançado e já realiza atividades com a preparação física há mais tempo. Paquetá, por sua vez, iniciou os trabalhos no campo, com a fisioterapia, somente nos últimos dias.

A última partida de Paquetá foi em 19 de abril, na vitória por 2 a 0 sobre o Bahia. O meia corre contra o tempo na esperança de ser convocado para a Copa do Mundo.

Já o último jogo de Erick Pulgar foi em 2 de abril, na derrota por 3 a 0 para o Red Bull Bragantino, ocasião em que não só se lesionou como também foi expulso no mesmo lance.

Além da dupla, outro que está no departamento médico é Arrascaeta. O uruguaio sofreu uma fratura na clavícula direita no empate por 1 a 1 com o Estudiantes, passou por cirurgia na semana passada e ficará um longo tempo afastado dos gramados.

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CONFIRA O BOLETIM MÉDICO DO FLAMENGO

DE ARRASCAETA

Jogador se recupera de uma fratura na clavícula direita e segue plano de tratamento estabelecido pelo Departamento Médico do Flamengo.

ERICK

Meia realiza exercícios em campo com a fisioterapia e também com a preparação física.

LUCAS PAQUETÁ

Nos últimos dias, meia iniciou trabalhos em campo com a fisioterapia.