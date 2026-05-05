SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras comunicou nesta terça-feira (5) que se retirou oficialmente da LIBRA (Liga do Futebol Brasileiro).

Em nota oficial, o time informou seu torcedor que não faz mais parte da LIBRA. A decisão ocorre por conta de divergências entre o clube e o bloco.

A saída acontece após briga entre Palmeiras e Flamengo nos bastidores do futebol brasileiro. Em tom crítico, o clube paulista destacou em nota que o grupo se tornou "heterogêneo" e passou a "tratar exclusivamente de interesses individuais".

Fora do bloco, o Verdão confirmou também que não aderiu a outro grupo. O clube vai aguardar pela estruturação de uma liga conduzida pela própria CBF (Confederação Brasileira de Futebol).