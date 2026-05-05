SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Stephen Curry afirmou, em entrevista ao programa "360 With Speedy", que os jogadores da NBA "são mal remunerados".

O astro dos Warriors disse que sua crítica não é sobre o valor dos contratos, mas sobre a falta de participação dos atletas no crescimento patrimonial das equipes enquanto ainda estão em atividade.

A ideia de que não podemos participar do crescimento da equipe enquanto jogamos é parte do motivo pelo qual eu diria que sim, somos mal remunerados, porque queremos poder participar desse crescimentoStephen Curry, armador do Golden State Warriors

O tema surgiu em um momento de expansão financeira da liga. Segundo Curry, os jogadores recebem parte das receitas geradas no presente, mas não recebem participação pela valorização dos times.

Atualmente, as regras da NBA impedem esse tipo de participação para atletas em atividade. Mesmo assim, Curry é o jogador mais bem pago da liga nesta temporada, com acordo que prevê pagamento de R$ 322,7 milhões (na cotação atual) ao longo do acordo.

Curry aparece à frente de Nikola Jokic e Joel Embiid, ambos com R$ 271,7 milhões. Kevin Durant tem R$ 269,3 milhões, e Jimmy Butler, Anthony Davis, Jayson Tatum e Giannis Antetokounmpo recebem R$ 266,3 milhões.

O armador também está entre os atletas mais bem pagos do mundo em 2025, ao lado de nomes como Cristiano Ronaldo, Lionel Messi e Kylian Mbappé.

Dentro de quadra, o Golden State Warriors vem de eliminação no play-in. O time perdeu para o Phoenix Suns por 111 a 96 e ficou fora dos playoffs, com Curry anotando 17 pontos.