SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Fluminense anunciou nesta terça-feira (5) a contratação do atacante Hulk.

O atacante assinou com o clube carioca até dezembro de 2027. Ele estava no Atlético-MG e fez seu último jogo contra o Ceará, pela Copa do Brasil.

A nova contratação só joga depois da Copa do Mundo. Hulk poderá atuar a partir da próxima janela de transferências, que começa em 20 de julho, segundo o Fluminense.

Hulk vestirá a camisa 7. "O atacante Soteldo seguirá usando o número até a paralisação das competições para a Copa do Mundo e, no retorno, passará a vestir a camisa 30", disse o Fluminense.

"Hulk chega ao Rio de Janeiro no início da próxima semana para se integrar ao elenco e iniciar os trabalhos no CT Carlos Castilho. O primeiro contato com a torcida tricolor acontecerá no dia 16 de maio (sábado), no Maracanã, antes da partida contra o São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro", afirma a nota oficial do Fluminense.

O Atlético-MG já havia anunciado a rescisão de contrato com o jogador. Mesmo assim, o atacante terá uma festa de despedida no dia 10, que acontecerá na antes da partida contra o Botafogo, pelo Brasileirão.

Hulk se emocionou ao se despedir do time mineiro. O jogador de 39 anos conquistou oito títulos, marcou 140 gols e deu 56 assistências em 311 jogos pelo Atlético.

"Eu nunca me preparei para esse momento de despedida, porque, no fundo, achei que algumas histórias não iam ter fim. [...] E eu escolhi viver tudo, eu sou o Hulk Paraíba, mas aqui eu também virei o Hulk Mineiro", disse Hulk, em vídeo compartilhado nas redes sociais.