SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Grêmio venceu o Deportivo Riestra, da Argentina, por 2 a 0, e recuperou fôlego na Copa Sul-Americana. O destino do jogo, válido pela quarta rodada da fase de grupos da competição, parecia escrito nas estrelas: Carlos Vinícius fez, de pênalti, o gol que abriu a vitória para o time brasileiro.

Após o pesadelo dos três pênaltis perdidos em sequência contra o Montevideo City Torque-URU, na semana passada, o atacante recebeu a chance da redenção. E dessa vez, fez tudo diferente: não escolheu canto, esperou o goleiro cair e fez a cobrança de segurança, no meio do gol, para abrir o placar na Argentina.

Os gringos do Grêmio brilharam. Amuzu fez ótima partida, teve iniciativa no ataque e recebeu passe açucarado de Gabriel Mec para fazer 2 a 0. Depois, o dinamarquês Braithwaite entrou em seu lugar e anotou um golaço, encerrando um jejum de nove meses.

Tricolor assume a liderança do Grupo F da Copa Sul-Americana. Com a vitória, o time gaúcho chega a sete pontos e ultrapassa o Torque-URU, que tem seis (com uma partida a menos). Os próximos compromissos na competição são em casa -contra Palestino (20/05) e Torque (26/05).

COMO FOI O JOGO?

Luís Castro escalou um time com cinco na linha de defesa, apostando nas escapadas de Gabriel Mec e Amuzu para puxar os contra-ataques. O belga foi o primeiro a arriscar, aos 12 minutos, mas o chute saiu à direita do gol de Arce.

Amuzu recebeu ótimo lançamento, cortou a defesa do Riestra e foi derrubado na área. Aos 29 minutos, coube a Carlos Vinícius a responsabilidade na marca da cal -e, desta vez, ele não desperdiçou: batida forte, no meio do gol, esperando a queda do goleiro Arce.

Aos 34 minutos, Amuzu recebeu boa oportunidade de bola parada na faixa esquerda, superou a barreira do Riestra, mas acertou a rede pelo lado de fora.

O time argentino acordou após o gol gremista e tentou a reação no fim do primeiro tempo. Aos 36, Miño cabeceou forte, no alto, mas Weverton foi buscar. Aos 44, após boa troca de passes, Goitía finalizou mascado, à direita da meta adversária.

Aos sete minutos do segundo tempo, Pérez escapou pela esquerda e parou em Weverton, que se impôs muito bem no um contra um.

Aos dez minutos, Gabriel Mec fez lindo giro no centro, arrancou em direção ao gol e tocou para Pavón. O argentino cruzou rasteiro para o centroavante gremista, que completou em posição irregular.

Carlos Vinícius dividiu com a zaga do Riestra e tocou para Amuzu, que tabelou com Mec na entrada da área e bateu na saída do goleiro Arce. Linda jogada para ampliar o placar, aos 13 minutos da etapa final.

Aos 23, Gabriel Mec fez uma linda jogada individual pelo meio e arriscou de fora da área, mas Arce pegou sem dar rebote.

Braithwaite recebeu cruzamento de Pavón, dominou no peito e acertou um petardo no alto, sem chances para Arce, aos 27 minutos.

DEPORTIVO RIESTRA

I. Arce; Y. Goitia, F. Miño, C. Paz, J. Randazzo e M. Bracamonte; P. Monje, G. Flores (J. Herrera) e N. Watson (B. Perez); Á. Stringa (P. Ramírez) e A. Díaz (M. Smarra).

Técnico: Guillermo Duro.

GRÊMIO

Weverton; C. Pavón, Gustavo Martins, Viery, Wagner Leonardo (F. Balbuena) e Pedro Gabriel (Caio Paulista). L. Pérez (E. Noriega), Willian (Tiaguinho) e Gabriel Mec; F. Amuzu (M. Braithwaite) e Carlos Vinícius.

Técnico: Luís Castro.

Local: Estádio Nuevo Gasómetro, em Buenos Aires (ARG)

Árbitro: Mario Díaz de Vivar (PAR)

Assistentes: Eduardo Cardozo (PAR) e Milciades Saldivar (PAR)

VAR: Ulises Mereles (PAR)

Gols: Carlos Vinícius (GRE), aos 29 min do 1º tempo; Amuzu (GRE), aos 13 min do 2º tempo; M. Braithwaite, aos 27 min do 2º tempo.

Cartões amarelos: F. Miño e C. Paz (RIE); Wagner Leonardo e Viery (GRE)