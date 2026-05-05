SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras venceu o Sporting Cristal por 2 a 0, nesta terça-feira (05), no estádio Alejandro Villanueva, em Lima, no Peru, em jogo válido pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.

Flaco López abriu o placar para o time paulista e Sosa ampliou -após um presente da defesa da equipe peruana. O Palmeiras teve 22 finalizações na partida, criou muitas chances de gol, mas não caprichou na hora da definição.

Após atuações abaixo nos empates contra o Cerro Porteño e o Santos nos últimos dois jogos, o Palmeiras teve uma vitória tranquila. O Sporting Cristal começou melhor o jogo, mas o Palmeiras se encontrou.

O atacante Paulinho, que voltou a jogar contra o Santos após 302 dias, entrou aos 44 minutos do 2º tempo no lugar de Flaco López.

Com o resultado, a equipe de Abel Ferreira foi a 8 pontos e reassumiu a liderança do Grupo F. O Sporting Cristal é o segundo (6 pontos), o Cerro Porteño é o terceiro (4 pontos), e o Junior é o lanterna com um ponto -as outras duas equipes do grupo se enfrentam na quinta-feira.

O Palmeiras volta a campo no próximo domingo (10), às 16h (de Brasília), contra o Remo, no Mangueirão, em Belém, pelo Brasileirão.

Pela Libertadores, o próximo compromisso é no dia 20, às 21h30, contra o Cerro Porteño, no Allianz Parque.

LANCES IMPORTANTES

Logo aos 4 minutos do 1º tempo, Castro cruzou, a bola sobre para Ávila na pequena área, mas o atacante furou a bola.

Aos 28, Arthur arriscou chute de fora da área, e obrigou Enríquez a fazer grane defesa.

Aos 32 minutos do 1º tempo, Jhon Arias fez cruzamento pelo lado esquerdo, e Flaco López chegou finalizando de primeira. 1 a 0 para o Palmeiras.

Aos 5 minutos do 2º tempo, Arias lançou Flaco López em contra-ataque, o argentino tentou cruzamento para Sosa. O zagueiro Lutiger tentou afastar o perigo, mas jogou a bola praticamente nos pés de Sosa. O paraguaio aproveitou o presente e fez o 2 a 0.

SPORTING CRISTAL

Enríquez; Cristiano, Lutiger, Araújo e Sosa (Wisdom); Yotún, Távara (Cabellos), Castro, Santiago González (Juan González) e Iberico (Gabriel); Ávila (Felipe Vizeu). Técnico: Zé Ricardo.

PALMEIRAS

Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Arthur (Lucas Evangelista); Marlon Freitas, Andreas Pereira (Emiliano Martínez), Arias (Felipe Anderson) e Allan; Sosa (Jefté) e Flaco López (Paulinho). Técnico: Abel Ferreira.

Local: Estádio Alejandro Villanueva, em Lima (PER)

Árbitro: Dario Herrera (ARG)

Assistentes: Juan Belatti (ARG) e Maximiliano Del Yesso (ARG)

VAR: Hernan Mastrangelo (ARG)

Gols: Flaco López, aos 32 minutos do 1º tempo, e Sosa, aos 5 minutos do 2º tempo (PAL)

Cartões amarelos: Ávila, Távara (SCL); Giay, Gustavo Gómez (PAL)