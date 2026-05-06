SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos empatou com o Recoleta, em Pedro Juan Caballero, na noite desta terça-feira (5), pela Copa Sul-Americana. Mesmo com Neymar de volta ao time titular, o time santista voltou a desperdiçar oportunidades e foi castigado no fim do segundo tempo tendo que se conformar com o placar de 1 a 1.

Autor do gol do Santos, o camisa 10 foi abraçado por todo o elenco na comemoração. O gesto incluiu Robinho Júnior, que recebeu um carinho especial de Neymar no gramado.

Os dois haviam se desentendido no treinamento do último domingo (3), o que gerou uma notificação extrajudicial por parte do estafe do jovem atleta alegando "grave agressão física".

Com o resultado, o Santos segue em situação delicada na competição continental. Dono de apenas três pontos conquistados, o time é o lanterna do Grupo D e dependendo do resultado entre San Lorenzo e Deportivo Cuenca, pode não depender apenas das suas pernas para avançar.

O Santos, agora, volta a pensar no Campeonato Brasileiro. No próximo domingo (10), às 18h30 (de Brasília), o time praiano recebe o Red Bull Bragantino, na Vila Belmiro. Com 15 pontos, o Santos é apenas o 15º colocado e precisa da vitória em casa para se afastar da zona de rebaixamento da competição.

LANCES IMPORTANTES

Aos 8 minutos, João Schmidt desarmou a saída de bola do Recoleta e pegou a defesa paraguaia aberta. O volante serviu Neymar, que invadiu a área e tentou o passe para Gabigol, mas o toque saiu curto e a zaga afastou.

Aos 12, o camisa 10 Neymar mostrou categoria ao encontrar Escobar com um belo passe de calcanhar. O lateral serviu Gabigol na entrada da área; o atacante arriscou a finalização, mas a bola saiu pela linha de fundo.

Rollheiser, aos 21, achou Gabriel Bontempo invadindo a área em velocidade pela direita. O menino da Vila cruzou rasteiro para o meio da área, mas Gabigol desperdiçou uma oportunidade clara de abrir o placar.

Aos 40, a parceria funcionou. Rollheiser serviu Neymar, que invadiu a área pela esquerda e, com frieza, finalizou na saída do goleiro para colocar o time paulista na frente. Na comemoração, o elenco todo abraçou o camisa 10. Inclusive Robinho Jr., que ganhou um carinho na cabeça do capitão.

O Santos quase sofreu o empate aos 44, ainda em clima de festa. Após escanteio, Marotta subiu sozinho e cabeceou firme, mas Gabriel Brazão se esticou todo para salvar o Santos e espalmar para longe.

Caçado pelos zagueiros do Recoleta, Neymar quase marcou o seu segundo gol, aos 16 minutos do segundo tempo, em cobrança de falta. A finalização de longa distância parou na trave.

Aos 31, Neymar perdeu mais uma boa chance. Igor Vinícius arriscou um forte chute cruzado, que o goleiro Ferreira espalmou nos pés do camisa 10. Surpreendido, o atacante tentou chutar de primeira, mas a conclusão saiu sem força e a zaga afastou.

Aos 40, Thaciano recebe um lindo passe de Cristian Oliva, dentro da área, e manda para o fundo das redes. O lance, porém, foi anulado por posição irregular do jogador santista.

Perto dos 45 minutos, após uma cruzamento que atravessou a área, Galeano, que havia acabado de entrar, empatou a partida.

RECOLETA

Recoleta: Ferreira; Echeguren (Medina), Cardoso, Marotta e Espinola (Alex Franco); Dominguez, Noguera e Baez (Braian Ferreira); Rios (Parzajuk), Mosquera e Wlk. Técnico: Jorge Gonzalez

SANTOS

Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, João Ananias e Escobar (Luan Peres); João Schmidt, Cristian Oliva, Neymar e Rollheiser; Gabriel Bontempo e Gabigol (Thaciano). Técnico: Cuca

Local: Estádio Monumental Río Parapití, em Pedro Juan Caballero

Árbitro: Cristian Garay (CHI)

Assistentes: Claudio Urrutia (CHI) e Wladimir Muñoz (CHI)

VAR: Fernando Vejar (CHI)

Gols: Neymar (40'1T), Galeano (41'2T)