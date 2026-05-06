SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dois dias após uma briga no centro de treinamento do Santos que teve consequências jurídicas, Neymar e Robinho Júnior foram ao Estádio Monumental Río Parapití na noite de terça-feira (5), em Pedro Juan Caballero, no Paraguai. Neymar marcou no empate por 1 a 1 com o pequeno Deportivo Recoleta e abraçou o jovem companheiro na celebração do gol.

Terminado o jogo, válido pela Copa Sul-Americana, ambos deram declarações de que "está tudo resolvido". Mas ficou claro que nem tudo está tão resolvido assim. O garoto de 18 anos achou absurdo o tapa na cara que levou. O veterano de 34 considerou inaceitável que o entrevero tenha sido divulgado e saído dos limites do centro de treinamento.

"Foi isso", respondeu o jovem, questionado sobre a possibilidade de a humilhação do bofetão ter sido o motivo de sua reação, com notificação extrajudicial ao clube e exigência de uma sindicância e de exposição das imagens. "Ele viu na hora que tinha passado da medida. Pediu desculpas diversas vezes, e eu já falei que as desculpas estão aceitas."

Neymar, por sua vez, reconheceu o erro, porém sempre com a ressalva de que ele não deveria ter ganhado publicidade. "São coisas do futebol, era para ter ficado entre nós. Houve desentendimento no treino, tive uma reação, acabei me excedendo um pouco, mas logo após o ocorrido foram pedidas desculpas, conversamos no vestiário. A gente se entendeu ali."

Ou quase isso.

De acordo com múltiplas reportagens que não foram contestadas por nenhuma das partes envolvidas, Neymar se irritou com um drible do garoto em uma atividade no CT Rei Pelé no último domingo (3). O documento da notificação extrajudicial relata "xingamentos", "rasteira" e "tapa violento no rosto".

"Eu me excedi na reação", repetiu Neymar. "Eu poderia ter me colocado de uma forma diferente, acabei perdendo a cabeça. Erro dele, eu errei um pouco mais, mas tinham sido pedidas desculpas. Pensei que estava resolvido entre nós no vestiário, pedi desculpas na frente de todo o grupo, pensamos que estava resolvido."

Na cabeça do camisa 10, tudo era "uma questão interna". Segundo ele, de longa carreira no futebol, agressões físicas não são incomuns. "Já discuti com vários amigos, briguei com vários, e assim vai. Tinha que ter sido resolvido aqui dentro. Aí, foi para as pessoas que não vivem o dia a dia, e isso acaba inflamando tudo", afirmou.

É um inegável agravante na situação o fato de o oponente na briga chamar-se Robinho Júnior. Ele é filho de Robinho, 42, ídolo histórico do Santos que hoje está preso por estupro. Neymar jogou com Robinho no próprio Santos, em momento vitorioso, e estabeleceu uma relação descrita como "de padrinho" com seu filho, que já declarou diversas vezes idolatrá-lo. Inclusive depois do tapa.

"Foi uma situação que me deixou chateado por ele ser meu ídolo desde a infância. É um cara que amo muito, desde que eu era pequeno. O primeiro presente que ele me deu foi quando eu tinha oito anos. Chorei muito, tenho guardado até hoje. Tudo tomou uma proporção que não deveria", disse o adolescente, já na madrugada desta quarta-feira (6).

A "proporção deste nível" também é um incômodo relatado por Neymar, que luta por uma improvável vaga na seleção brasileira na Copa do Mundo e viu suas chances diminuírem com o incidente. "Pensamos que estava tudo resolvido entre a gente, mas aí veio outra bomba. Tentam entrar e saber mais do que quem está no dia a dia."

Há um evidente descontentamento de Neymar com a mãe e com os empresários de Robinho Júnior. Na notificação extrajudicial, além de cobrar providências como a sindicância e a divulgação as imagens, eles ameaçaram a rescisão do contrato apontando "ausência de condições mínimas de segurança".

Júnior disse no Paraguai que não vai adiante na cobrança judicial, iniciada em "um momento de raiva". "Eu poderia ter pensado duas vezes. Não era para ter saído na mídia essa revolta toda, essa mídia desnecessária foi ruim para o lado dos dois. Eu não queria isso, mas está tudo resolvido, já conversei com ele, com meus pais. Está tudo resolvido", insistiu, como se seguisse um roteiro.

Nem tudo está resolvido para o Santos, que, após o gol de Neymar com abraço em Robinho Júnior, perdeu diversas chances. Uma delas pelo próprio Neymar, sem goleiro. O frágil Recoleta buscou o empate por 1 a 1, no final, em um lance de bola parada, e a equipe praiana permaneceu na última colocação do Grupo D da Sul-Americana, com zero vitória em quatro partidas.