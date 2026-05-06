SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Abel Ferreira e Flaco López vivem entre tapas e beijos no Palmeiras. Nesta terça-feira (5), na vitória do Alviverde contra o Sporting Cristal, pela Copa Libertadores, o técnico mostrou o dedo do meio para o argentino e escreveu mais um capítulo dessa novela.

O atacante de 25 anos é artilheiro isolado da equipe no ano, mas ainda dá "dores de cabeça" ao treinador.

O QUE ACONTECEU

Flaco chegou ao Palmeiras em 2022, mas demorou para dar a resposta dentro de campo. O clube traçou um plano para o jogador passar por uma transformação física, impulsionada por um trabalho intenso de nutrição e preparação física.

Abel deu declarações emblemáticas sobre Flaco López durante esse processo. A ideia era que o atleta ganhasse mais massa muscular para se adaptar melhor ao futebol brasileiro.

"López está crescendo. Estou sempre a desafiá-lo, falando 'parece que não tem sangue argentino'. Mas tenho certeza que estamos a falar de um jovem centroavante que alguns não acreditam, mas eu acredito muito", disse Abel Ferreira após o segundo jogo do Palmeiras no ano de 2024.

"Quem é um jogador pronto? Aníbal. O que eu fiz com o Aníbal? Zero. Agradeço à presidente. Com o López?! Muita dor de cabeça, muito treino individual, algumas vezes acreditava mais nele do que ele próprio. Minha missão é ajudar os jogadores a serem melhores", Abel Ferreira após o título Paulista de 2024.

O técnico explicou o gesto obsceno. Abel afirmou que faz um trabalho incessante com o atacante para que ele entregue o melhor para a equipe.

"É o jogador que mais dou na cabeça. Ele fez assim para mim [sinal de joinha] eu fiz um gesto para ele, não sei se viram. Eu cobro muito dele e ele sabe o que tem que fazer. Eu explico de manhã, tarde e noite. Mando vídeos no Whatsapp. Ele me fez assim, só que eu fiz com outro dedo. Ele sabe o que eu cobro dele. Ele tem tudo para ser um centroavante de top mundial, mas no Palmeiras. Eu trato ele como se fosse um filho", disse o treinador.

Após um início difícil, Flaco caminha para sua terceira temporada consecutiva como máximo goleador do Palmeiras. Em 30 jogos, já são 13 gols e 6 assistências na atual temporada (em 2024 foram 22 gols e em 2025 foram 25).

Além disso, existe uma grande chance do atacante estar com a Argentina na Copa do Mundo. Joaquín Panichelli, do Strasbourg, que era o principal rival de Flaco, sofreu uma lesão grave no joelho direito e está fora do Mundial.

Em junho de 2024, o técnico do Palmeiras "profetizou" a convocação de Flaco López antes mesmo dele entrar no radar de Scaloni.

"Acho que é um jogador que, mais cedo ou mais tarde, a continuar a trabalhar, mostrar toda sua vontade, o sangue argentino que corre nas veias, pode chegar à seleção argentina sim. Na minha opinião eles não têm lá nenhum jogador como ele. nesta quarta-feira (6) vimos como ele é extremamente forte em jogadas aéreas", disse Abel.

O Palmeiras volta a campo no próximo domingo (10), às 16h (de Brasília), contra o Remo, no Mangueirão, em Belém, pelo Brasileiro.