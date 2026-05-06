RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Natural da cidade de Cartagena, Carrascal está de volta à Colômbia com a grande responsabilidade de ser o "camisa 10" do Flamengo, contra o Independiente Medellín, nesta quinta-feira (7), pela quarta rodada do Grupo A da Libertadores. Com as ausências de Arrascaeta e Lucas Paquetá, caberá ao colombiano a missão de liderar o Rubro-negro.
CUMPRIU SUSPENSÃO CONTRA O VASCO
Carrascal esteve fora no empate em 2 a 2 contra o Vasco, no fim de semana, por estar cumprindo o último de seus quatro jogos de suspensão, um somatório das penas pelas expulsões na Supercopa do Brasil e no clássico com o Fluminense.
Como a pena imposta pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) era válida somente para a esfera nacional, o colombiano, neste meio tempo, atuou na Libertadores na goleada por 4 a 1 sobre o Independiente Medellín, no Maracanã, e no empate por 1 a 1 contra o Estudiantes, em La Plata (Argentina).
Sem Carrascal, Arrascaeta e Paquetá, o técnico Leonardo Jardim precisou improvisar diante do Cruzmaltino. Os tradicionalmente pontas Luiz Araújo e Plata se revezaram na missão de organizar as jogadas, mas a experiência não foi muito bem sucedida, o que pesa para que o colombiano seja o escolhido para iniciar a partida nesta quinta-feira (7) na função.
Carrascal se aproxima de seus números do ano passado. Até aqui, soma dois gols e quatro assistências em 23 jogos. Em 2025, atuou em 24 partidas, fez três gols e deu cinco assistências.
ARRASCAETA E PAQUETÁ SEM PREVISÃO DE RETORNO
Arrascaeta e Lucas Paquetá ainda não têm previsão de retorno aos gramados. Ambos estão lesionados, sendo que o primeiro ainda levará mais tempo para voltar.
Arrascaeta sofreu uma fratura na clavícula direita diante do Estudiantes e passou por cirurgia na semana passada. O prazo médio de retorno para este quadro clínico é de oito a 12 semanas.
Lucas Paquetá, por sua vez, se recupera de um edema no tendão da coxa esquerda ocorrido em 19 de abril, na vitória por 2 a 0 sobre o Bahia. O meia iniciou os trabalhos no campo, ainda com a fisioterapia, somente nos últimos dias.