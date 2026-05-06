SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo adotou uma linha cautelosa no caso Arboleda ?e o episódio recente de José Martínez no Corinthians ajuda a explicar o motivo.

SEM SURPRESAS

Assim como o volante rival, o zagueiro retornou ao clube após um período de ausência fora do país, foi repreendido internamente e sofreu punições financeiras. A diferença está no próximo passo: o São Paulo iniciou imediatamente uma bateria completa de exames físicos no jogador.

O movimento tem um objetivo claro: evitar surpresas. No caso de Martínez, exames após a reapresentação detectaram uma grave lesão no joelho, o que mudou o cenário e levou o Corinthians a optar por uma rescisão em comum acordo, assumindo custos para evitar uma disputa judicial.

Para não correr esse risco, e ainda tentar lucrar com o defensor, o São Paulo quer ter controle total da condição física de Arboleda desde o início. Além da questão esportiva, o procedimento também funciona como proteção jurídica em caso de qualquer problema futuro.

Com isso, o plano é mantido: Arboleda segue cumprindo suas obrigações no CT, em recondicionamento individual, sem reintegração imediata. A diretoria descarta rescisão e trabalha para preservar o jogador como ativo de mercado visando à próxima janela.

O 'SUMIÇO'

Arboleda 'sumiu' no dia 4 de abril, sem se apresentar junto à delegação tricolor antes da goleada por 4 a 1 sobre o Cruzeiro, no Morumbis, pelo Campeonato Brasileiro. A ausência se estendeu por semanas, sem comunicação clara com o clube, o que gerou forte incômodo nos bastidores.

Ao todo, o zagueiro ficou próximo do limite de 30 dias fora antes de retornar ao CT ? razo que, se ultrapassado, poderia abrir margem mais sólida para uma rescisão por justa causa. Como voltou dentro desse período, o caminho jurídico perdeu força.

Na reapresentação, nesta segunda, ele esteve acompanhado do empresário e se reuniu com a diretoria de futebol. Foi duramente repreendido, teve os dias de ausência descontados do salário e passou a ser avaliado internamente quanto a possíveis novas punições, como multa.

Já na segunda-feira, iniciou uma bateria de exames e um processo de recondicionamento físico individualizado. Neste primeiro momento, não foi reintegrado ao elenco e segue sem ficar à disposição para jogos, enquanto o clube define os próximos passos.

Como o UOL revelou, o entendimento é de que uma rescisão ?especialmente amigável? representaria prejuízo esportivo e financeiro, já que permitiria a saída gratuita de um jogador ainda valorizado. Por isso, a estratégia é mantê-lo como ativo e buscar uma negociação na próxima janela.