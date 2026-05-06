SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Bia Haddad está eliminada do WTA 1000 de Roma. A brasileira perdeu, nesta quarta-feira (6), por 2 sets a 0, para a francesa Leolia Jeanjean em sua estreia no torneio italiano.

A brasileira foi eliminada no primeiro embate da chave principal de todos os WTA 1000 que disputou este ano. Ela é a 78ª colocada no ranking mundial da WTA.

O melhor resultado de Bia Haddad no ano foi chegar às quartas de final do WTA 125 de La Bisbal, na Espanha. Ela perdeu para a local Marina Bassols Ribera, então número 183 do mundo.

Já a francesa número 127 do mundo enfrentará a italiana Jasmine Paolini (8) na próxima rodada. A organização ainda divulgará data e horário do jogo.

COMO FOI O JOGO

Bia saiu atrás, empatou a parcial, mas viu a francesa levar a melhor no tie-break. O primeiro set começou parelho, até Jeanjean conseguiu a quebra e abrir 4 a 2. Bia se recuperou e deixou tudo igual em 4 a 4. O duelo seguiu empatado, foi para o tie-break, e a francesa levou a melhor, fechando o primeiro set em 7 (8) a 6 (6).

Bia Haddad flertou com virada, mas viu a francesa abrir 2 a 0 e se despediu do torneio. A brasileira abriu 2 a 0 na parcial, mas viu a francesa empatar em 2 a 2. Bia ainda retomou a ponta, fez 3 a 2, mas viu Jeanjean levar o três games seguintes e abrir 5 a 2. Bia Haddad não se entregou, diminuiu para 5 a 4 e salvou dois match points no décimo game. A francesa, porém, suportou a pressão e fechou a segunda parcial, eliminando a brasileira.