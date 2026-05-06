SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Gabigol, do Santos, publicou em suas redes sociais um desabafo sobre o empate desta terça-feira (5) (5) em 1 a 1 com o Recoleta, que complicou o Peixe na Copa Sul-Americana.

DESABAFO

"Triste por mais um resultado que escapa das nossas mãos, mas, temos que trabalhar e seguir porque domingo temos um jogo importante em casa e precisamos da vitória ao lado do nosso torcedor!", escreveu Gabriel.

O camisa 9 também deu uma justificativa sobre a ida ao vestiário após ser substituído: "Fui direto porque estava com dores abdominais, assim como alguns jogadores e pessoas da comissão técnica."

O atacante concluiu a mensagem pedindo união para passar pelo momento difícil da equipe: "Obrigado pelo apoio, Nação Santista, vamos juntos!"

E também queria falar sobre a minha substituição.. Fui direto para o vestiário porque estava com dores abdominais, assim como alguns jogadores e pessoas da comissão técnica, houve uma falta de comunicação no momento do jogo e pós jogo!

CENÁRIO DO SANTOS NA SUL-AMERICANA

O empate mantém o Santos na lanterna do Grupo D da Copa Sul-Americana, com apenas três pontos.

A campanha de uma derrota e três empates em quatro partidas obriga o Peixe a somar ao menos quatro dos seis pontos restantes nos jogos contra San Lorenzo e Deportivo Cuenca -ambos em casa-, pela quinta e sexta rodada da chave.