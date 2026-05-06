SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O gesto obsceno de Abel Ferreira para Flaco López durante a vitória do Palmeiras, nesta terça-feira (5), pela Copa Libertadores, não terá desdobramentos dentro do clube.

Flaco López considerou o episódio normal, pela relação que tem com Abel Ferreira, e não está incomodado. O argentino e o técnico têm uma relação muito próxima e, como Abel disse em coletiva, ela é bem semelhante à de um pai com o filho.

O técnico Abel Ferreira entende que não deveria ter mostrado o dedo do meio na frente das câmeras, mas considera o episódio como uma brincadeira. Abel se explicou após a partida.

"É o jogador que mais dou na cabeça. Ele fez assim para mim [sinal de joinha] eu fiz um gesto para ele, não sei se viram. Eu cobro muito dele e ele sabe o que tem que fazer. Eu explico de manhã, tarde e noite. Mando vídeos no Whatsapp. Ele me fez assim, só que eu fiz com outro dedo", disse Abel.

Abel e Flaco López se abraçaram após a partida para comemorar a vitória, e o atacante deixou o campo de jogo dizendo que eles se entenderiam durante a semana.

Flaco López é o artilheiro isolado do Palmeiras na temporada. O argentino chegou a 13 gols marcados no ano nesta terça-feira (5) ?Vitor Roque e Sosa são os vice-artilheiros com seis gols cada.

O Palmeiras entende que o caso está encerrado. A equipe já voltou para São Paulo e iniciou a preparação para o jogo do próximo domingo (10), às 16h (de Brasília), contra o Remo, no Mangueirão, em Belém, pelo Brasileirão.