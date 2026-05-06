SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Mbappé discutiu com um membro da comissão técnica do Real Madrid e aumentou a tensão no time merengue, que soma polêmicas desde a queda na Liga dos Campeões.

O atacante francês se desentendeu com o integrante da comissão após este apontar impedimento durante um treino, informou o The Athletic. Na ocasião, o irritado Mbappé teria usado "termos insultuosos" contra o profissional, que atuava como bandeirinha. O episódio aconteceu em 24 de abril.

Mbappé não foi punido e já enfrenta nova polêmica por viagem com a namorada. O jogador, que se recupera de uma lesão muscular, foi para Cagliari, na Itália, com a namorada Ester Expósito no último fim de semana. Segundo o Marca, o astro francês tinha aval do departamento médico do time merengue para viajar.

A torcida também cobrou o francês e lançou a campanha "Mbappé Out" ("Fora, Mbappé", na livre tradução do inglês). Na mensagem que convoca assinaturas, os organizadores dizem: "Madridistas, faça sua voz ser ouvida. Se acredita que a mudança é necessária, não fique em silêncio, assine essa petição e mostre que o que você pensa é o melhor para o futuro do clube".

O entorno do jogador se manifestou após a polêmica. Em comunicado divulgado pela AFP, a equipe de Mbappé disse que "parte das críticas se baseiam em uma interpretação excessiva de elementos relacionados a um período de recuperação estritamente supervisionado pelo clube, sem que isso corresponda à realidade do comprometimento diário de Kylian".

O francês também enfrenta um desgaste no vestiário. Mbappé teria demonstrado frieza e pouca disposição para explicar incômodos físicos, segundo o Marca.

CAMPO MINADO

O zagueiro Antonio Rudiger teria agredido o lateral-esquerdo Álvaro Carreras com um tapa no rosto no vestiário do centro de treinamento há duas semanas. A informação é da rádio espanhola Onda Cero.

A agressão teria começado depois de uma discussão acalorada entre os jogadores. A convivência entre ambos não era das melhores, principalmente pela diferença de idade e personalidade. Rudiger teria pedido desculpas e convidado Carreras para sua casa, segundo o The Athletic.

Já Dani Ceballos rompeu com o técnico Arbeloa e deve deixar o clube na próxima janela, informou o Marca. Internamente, há o entendimento que não é possível que a relação seja recomposta.

O treinador, inclusive, deve deixar o time merengue ao final de uma temporada sem títulos. José Mourinho, do Benfica, é o principal cotado para assumir o posto de Arbeloa.

O clube também prepara uma "barca" visando a próxima temporada. Nomes como Carvajal, Alaba, Asencio, Camavinga e Gonzalo Garcia podem sair, de acordo com o The Athletic.

Para aumentar a crise, o Real pode ver o Barcelona garantir o título do Espanhol no clássico deste domingo. Só uma vitória merengue adia o título do rival. O jogo será às 16h (de Brasília), no Camp Nou. O Barça tem 88 pontos, contra 77 do merengues.