SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O brasileiro João Fonseca, de 19 anos, deu detalhes de como lidou com a pressão externa no início da carreira e com as expectativas de que viraria "o Roger Federer de um dia para o outro".

Fonseca afirmou que o início foi "louco" e que a situação era diferente para ele. O tenista disse que sentiu "um pouco a pressão das pessoas com as expectativas" ao tentar entender o novo momento.

Ele contou que, em meio às cobranças, chegou a pensar que seria visto como um fenômeno imediato. "No começo foi louco para mim, era diferente. Sentindo um pouco a pressão das pessoas com as expectativas, pensando que eu seria tipo o Roger Federer de um dia para o outro. Não é assim que funciona e eu estava apenas tentando entender", afirmou.

O jogador disse que a forma como enxerga o próprio desempenho mudou. "Acho que agora eu entendo que estou jogando para mim, não para as pessoas", declarou.

Fonseca estreia no Masters 1000 de Roma na segunda rodada. Ele vai enfrentar o vencedor do duelo entre o sérvio Hamad Medjedovic e o francês Valentin Royer, na próxima sexta-feira (8), ainda sem horário definido.