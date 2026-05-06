(UOL/FOLHAPRESS) - Flamengo e Grêmio anunciaram nesta quarta-feira (06), um novo acordo com a Libra, válido até 2029, que prevê o aumento da participação dos clubes nas receitas de audiência.

O novo acordo segue um critério diferente para o rateio da verba de audiência entre os clubes e aumenta a participação de Flamengo e Grêmio nas receitas.

A verba de audiência está prevista no contrato entre os clubes da Libra e a Globo e corresponde a 30% do valor fixo que os clubes recebem pelos direitos de transmissão.

A proposta de Flamengo e Grêmio, de acordo com os próprios clubes, é defendida desde o início do ano, mas só foi aceita pelos demais clubes da Libra no último fim de semana, selando o novo acordo.

nesta terça-feira (05) (5), o Palmeiras anunciou a saída da Libra, destacando em nota que o grupo se tornou "heterogêneo" e passou a "tratar exclusivamente de interesses individuais".

Além de Flamengo e Grêmio, a Libra conta com Atlético-MG, Bahia, Red Bull Bragantino, São Paulo, Santos, Vitória; Paysandu, Remo, ABC, Guarani, Sampaio Corrêa.

VEJA A NOTA CONJUNTA DE FLAMENGO E GRÊMIO SOBRE O NOVO ACORDO

"O Clube de Regatas do Flamengo e o Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense informam que, desde o início deste ano, defenderam conjuntamente um critério de rateio da verba de audiência, prevista no contrato firmado entre a Globo e os clubes da Libra, que reconheça a capacidade de cada clube de gerar valor econômico.

Essa atuação foi fundamental para que Flamengo, Grêmio e os demais clubes da Libra firmassem, no último fim de semana, um acordo que encerra a divergência sobre a distribuição das receitas de audiência, parcela que corresponde a 30% da remuneração fixa total prevista no contrato de direitos de transmissão até 2029.

O entendimento alcançado representa um equilíbrio entre o modelo defendido por Grêmio e Flamengo e a posição dos demais clubes da Libra. O esforço conjunto de todas as partes foi decisivo para a construção de uma solução consensual.

O acordo garante que, no período de 2026 a 2029, Flamengo e Grêmio ampliarão suas participações nas receitas de audiência em relação ao modelo anteriormente proposto, assegurando receitas adicionais para ambos os clubes.

Flamengo e Grêmio reforçam seu compromisso com a construção de uma liga forte, sustentável e alinhada às melhores práticas internacionais, destacando que o diálogo, a responsabilidade institucional e a capacidade de convergência são fundamentais para o desenvolvimento do futebol brasileiro."