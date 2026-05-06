(UOL/FOLHAPRESS) - O atacante ganês Amuzu, do Grêmio, foi convocado nesta quarta (6) para a disputa do amistoso entre Gana e México.

Essa é sua primeira convocação na carreira. O atacante fez carreira na Bélgica e foi para o Grêmio em 2025.

O chamado é especificamente para o amistoso contra o México, marcado para o dia 22, antes da paralisação do Brasileirão para a Copa.

O jogo servirá como teste final para os jogadores mostrarem serviço para o técnico Carlos Queiroz. A lista ainda conta com jogadores sub-23, visando a classificatória para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028.

Em razão de o jogo não ser na data-Fifa, que começa apenas no dia 1º, o clube não tem a obrigação de liberar o jogador. Essa é uma das razões pela qual a lista não conta com os principais nomes da seleção ganesa.

Em caso de liberação, o atleta poderá perder dois jogos, contra o Palestina pela Sul-Americana e contra o Santos, pelo Brasileirão.

Na atual temporada, Amuzu fez 7 gols em 25 jogos e deu três assistências.

Apesar da convocação, é improvável a sua presença na Copa do Mundo, já que ele não esteve com a seleção durante o ciclo. A lista final para a Copa sairá no dia 1º de junho.

Gana está no grupo L da Copa junto de Inglaterra, Croácia e Panamá. A estreia será no dia 17, às 20h, contra o Panamá.