O Brasil contará com representantes de peso, entre eles Henrique Marques, líder do ranking até 80 quilos, eleito o melhor do mundo pela Federação Internacional (World Taekwondo) na temporada passada. Na disputa paralímpica que servirá como etapa de avaliação funcional internacional o destaque é a gaúcha Maria Eduarda Stumpf, que competiu nos Jogos de Paris 2024.
No rol do embates da modalidade olímpica estão previstas lutas de dois ramos; Kyorugui (combate tradicional com divisões de peso); Poomsae (apresentação técnica que prioriza movimentos padronizados de ataque e defesa). Já no taekwondo paralímpico serão disputadas as categorias Para-Poomsae e Para-Kyorugui, com divisões por classificações funcionais.
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Programação
Quinta (7)
A partir das 9h: lutas do Pan-Americano de Poomsae (adulto).
A partir das 9h: lutas do Pan American Para Taekwondo Poomsae Championships.
Sexta (8)
A partir das 9h: lutas do Pan-Americano de Kyorugui (combate - adulto).
18h: Cerimônias de premiação.
Sábado (9)
A partir das 9h: lutas Pan-Americano Aberto - categorias Cadete, Juvenil e Sub-21.
Domingo (10)
A partir das 9h: lutas do Campeonato Pan-Americano Aberto (Open).
A partir das 9h: lutas do Pan American Para Taekwondo Kyorugui Championships.
18h: Finais do dia e encerramento do evento.
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