O Parque Olímpico do Rio de Janeiro sedia a partir desta quinta-feira (6) o Campeonato Pan-Americano de Taekwondo, competição que conta pontos no ranking mundial que classifica para os Jogos de Los Angeles 2028. O evento na Arena 1, na zona oeste da cidade, reunirá os principais destaques da modalidade olímpicau e paralímpica. As lutas terão transmissão ao vivo nos canal da Confederação Brasileira de Taekwondo (CBTKD).

O Brasil contará com representantes de peso, entre eles Henrique Marques, líder do ranking até 80 quilos, eleito o melhor do mundo pela Federação Internacional (World Taekwondo) na temporada passada. Na disputa paralímpica que servirá como etapa de avaliação funcional internacional o destaque é a gaúcha Maria Eduarda Stumpf, que competiu nos Jogos de Paris 2024.