SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Paris Saint-Germain fez um gol relâmpago e cedeu empate no fim, mas eliminou o Bayern de Munique e se garantiu na final da Liga dos Campeões diante da vantagem no jogo de ida da semi, ocorrido na semana passada. O duelo de volta, disputado nesta quarta-feira (06) na Alemanha, terminou empatado por 1 a 1.
Dembelé marcou para o PSG com apenas dois minutos de partida. O camisa 10 da equipe francesa chegou ao sétimo gol na atual edição da Champions League após boa jogada de Kvaratskhelia. Harry Kane empatou nos acréscimos do 2º tempo e ensaiou uma reação dos alemães, que não conseguiram a virada.
O PSG agora vai enfrentar o Arsenal na decisão. Os Gunners voltaram à final da Champions após 20 anos ao vencerem o Atlético de Madri, em Londres (ING), por 1 a 0.
O agregado ficou em 6 a 5 para o PSG após um jogo de ida frenético. Na ocasião, o PSG fez 5 a 4 no Bayern, no Parque dos Príncipes, em Paris (FRA).
A final da Liga dos Campeões acontecerá no fim do mês, na Hungria. A decisão será realizada no dia 30, na Puskás Arena, em Budapeste.
GOL CEDO DEFINIU
A partida nem havia começado direito na Alemanha, e o PSG já estava na frente. A marcação alta do Bayern castigou a equipe da casa. Upamecano subiu para acompanhar Kvaratskhelia, que voltou para buscar a bola e passou de primeira para Fabián Ruíz.
O meia espanhol devolveu de primeira, e o camisa 7 do PSG disparou em velocidade inacançável para o zagueiro do Bayern. Ao chegar dentro da área, com a defesa do Bayern desarrumada, bastou tocar para o meio da área e contar com a finalização perfeita de Dembélé.
Com isso, a vantagem no agregado aumentou para dois gols de diferença e acabou com as esperanças dos alemães. Kane até diminuiu no fim, mas não havia tempo suficiente.
LANCES IMPORTANTES
O PSG abriu o placar com um 'gol relâmpago'. Aos dois minutos, Kvaratskhelia tabelou com Fabián Ruíz, que acertou belo passe para o camisa 7 partir com a bola dominada pela esquerda, nas costas da defesa do Bayern. Ele cruzou rasteiro ao chegar na área, e Dembélé finalizou livre, quase na marca da cal, para marcar.
O Bayern teve sua primeira chance de perigo aos 14 minutos. Zaire-Emery perdeu a bola perto da área na direita da defesa. Luís Díaz recuperou, levou para a linha de fundo e cruzou rasteiro. Olise chegou batendo, mas foi travado na hora certa por Nuno Mendes, que impediu o empate.
De novo pela esquerda. Aos 21 minutos, Luís Díaz entortou Zaire-Emery pela ponta esquerda e quase deixou o adversário no chão. Ao cortar para dentro e finalizar, no entanto, o chute saiu muito alto e foi por cima do gol de Safonov. Na sequência, aos 26 minutos, Olise fez o mesmo pela ponta direita e também levou perigo.
Bayern pediu pênalti aos 30 minutos. Vitinha tentou dar um chutão para frente para afastar, e a bola parou no braço do companheiro de equipe João Neves. O árbitro não marcou nada no lance.
Neuer fez milagre e salvou o Bayern. Aos 32 minutos, Vitinha cobrou falta da intermediária em direção à segunda trave, João Neves entrou livre pelas costas da marcação e cabeceou no canto. Com a ponta dos dedos, Neuer desviou para a linha de fundo.
Aos 43 minutos, foi a vez do goleiro do PSG. Olise deu belo passe de calcanhar para Musiala. O camisa 10 do Bayern recebeu na intermediária, conduziu a bola até a entrada da área e finalizou no canto, mas Safonov fez a defesa.
Replay? Neuer salvou o Bayern mais uma vez. Na primeira chegada mais perigosa do 2º tempo, aos 10 minutos, Doué recebeu livre pela direita após passe de Vitinha. O camisa 14 puxou para a perna direita e bateu forte, mas a bola foi em cima do goleiro alemão. Um minuto depois, Kvaratskhelia driblou Upamecano e finalizou de perna esquerda. Neuer defendeu com o pé e salvou de novo.
Aos 18 minutos, Doué testou Neuer de novo. O francês partiu com a bola dominada pela direita e finalizou mesmo sob marcação de três jogadores do Bayern. A bola tinha endereço certo no canto direito do goleiro alemão, que espalmou.
O Bayern, enfim, aos 23 minutos, levou perigo a Safonov. Davies cruzou pela esquerda, Luís Díaz dominou dentro da área e chutou ao gol assim que a bola subiu. O goleiro russo defendeu para o PSG.
Os alemães não desistiram até o fim. Aos 42 minutos, Karl e Laimer tiveram chances e bateram em sequência de dentro da área do PSG, mas carimbaram a defesa. No ataque seguinte, Barcola recebeu virada de jogo de Kvaratskhelia e finalizou ao gol. Neuer teve que fazer boa defesa mais uma vez.
Harry Kane, sempre ele, fez um belo gol no fim. O centroavante inglês recebeu passe de Davies e acertou o ângulo ao bater com a perna esquerda, empatando para o Bayern nos acréscimos.
BAYERN DE MUNIQUE
Neuer; Stanisic (A. Davies), Upamecano (L. Karl), Tah (Kim Min-Jae) e Laimer; Kimmich, Pavlovic, Olise, Musiala (Nicolas Jackson) e Luís Díaz; Kane. T.: Vincent Kompany
PSG: Safonov; Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes (S. Mayulu); Fabián Ruiz (Lucas Beraldo), Vitinha e João Neves; Doué (L. Hernández), Dembélé (Barcola) e Kvaratskhelia. T.: Luis Enrique
Local: Allianz Arena, em Munique (ALE)
Árbitro: João Pinheiro (POR)
Assistentes: Bruno Jesus e Luciano Maia (POR)VAR: Marco Di Bello (ITA)
Gols: Dembélé (PSG - 2' do 1ºT) e Harry Kane (BAY - 49' do 2ºT)
Cartões amarelos: Nuno Mendes (PSG), Tah (Bayern), Kvaratskhelia (PSG), Marquinhos (PSG) e Kimmich (Bayern)