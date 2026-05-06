(UOL/FOLHAPRESS) - O Vasco venceu o Audax Italiano de virada por 2 a 1 nesta quarta (6), em jogo válido pela quarta rodada do grupo G da Copa Sul-Americana no Estádio Bicentenário, em Santiago (CHI).

O resultado coloca o cruzmaltino na liderança do grupo com sete pontos.

O Vasco saiu atrás após gol contra de Saldívia, em recuo mal feito, com quatro minutos de jogo.

O empate veio em gol de pênalti de Spinelli aos 18 do segundo tempo.

A virada aconteceu aos 25 minutos com Matheus França. O meia entrou na segunda etapa e foi um dos responsáveis pela mudança de postura do Vasco no jogo.

O Vasco volta a jogar pela competição no dia 20/5 contra o Olímpia.

PRINCIPAIS LANCES

Fuzato assusta. No primeiro minuto de jogo, Saldivia recuou para o goleiro Daniel Fuzato que furou e a bola acabou indo para escanteio.

Saldivia marca contra. Aos quatro minutos, o zagueiro uruguaio recuou de novo para o goleiro, que estava fora do gol e a bola acabou indo direto para a meta vascaína e o Audax abriu o placar.

Fuzato evita o segundo do Audax. Com 15 minutos, Guajardo aproveitou sobra na área e bateu forte pro gol, mas o goleiro vascaíno conseguiu a defesa para evitar o segundo gol chileno.

Por cima do gol. Aos 22, Lucas Piton cobrou falta próxima a área e mandou com perigo por cima do gol adversário.

Espalma Ahumada! Com nove minutos do segundo tempo, Lucas Piton cobrou falta com perigo no canto direito e Ahumada caiu para fazer a defesa e mandar para escanteio.

Barros cabeceia com perigo. Na cobrança do escanteio, Barros subiu mais que todo mundo e cabeceou por cima do gol.

Spinelli sofre e marca de pênalti. Aos 13 minutos, Spinelli foi derrubado na área e o árbitro marcou pênalti. Ortiz foi expulso e após cinco minutos, o argentino bateu forte e no alto, empatando o jogo.

Quase a virada. Três minutos depois, Matheus França bateu colocado no ângulo e o goleiro Ahumada se esticou para fazer a defesa.

Vira o Vasco. Aos 25, Matheus conseguiu a virada. Ele saiu do meio, tabelou com Nuno Moreira e recebeu de volta na área e tocou pro gol para virar o jogo.

Piton bloqueado. Com 33, Paulo Henrique cruzou para a área, a bola passou por alguns jogadores e sobrou para Piton, que foi bloqueado na hora de bater e a bola saiu em escanteio.