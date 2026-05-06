SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após eliminar o Bayern de Munique, Marquinhos, capitão do Paris Saint-Germain, comemorou a ida à final da Liga dos Campeões pelo segundo ano consecutivo.

Marquinhos afirmou que passou por momentos difíceis no PSG e ressaltou a raridade que é chegar a duas finais de Champions em sequência. "Uma vez já é difícil; uma segunda vez seguida é ainda mais difícil", disse.

O brasileiro também elogiou o Bayern e disse que o time alemão tirou o PSG da 'zona de conforto'. "O confronto com o Bayern foi um dos mais difíceis. Eles nos testaram em tudo: jogar adiantado, sair no contra-ataque, ter a posse de bola... Eles nos tiraram da nossa zona de conforto", afirmou.

O brasileiro também negou favoritismo do atual campeão contra o Arsenal. "A gente não pode cair nessa armadilha, para ser sincero ano passado jogamos contra eles, foi um dos times mais difíceis que a gente jogou. É um time que sabe muito bem jogar contra a gente, contra esse estilo de jogo nosso e do Bayern", disse, à TNT Sports.

O PSG empatou com o Bayern em Munique, fez valer a vantagem obtida na partida de ida e se classificou à final pelo segundo ano consecutivo. A final será no dia 30 de maio, em Budapeste, na Hungria.