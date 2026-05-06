(UOL/FOLHAPRESS) - O Inter saiu atrás no placar, mas buscou a virada, venceu o Brasil de Pelotas por 2 a 1 e ficou com o título da Recopa Gaúcha. O duelo entre o campeão gaúcho e o campeão da Copa Federação Gaúcha de Futebol foi disputado no Estádio Bento Freitas, em Pelotas.

O JOGO

No primeiro tempo, o Brasil de Pelotas chegou a ter um pênalti marcado a seu favor, mas a decisão foi anulada após o árbitro rever o lance. Com dificuldades para criar, o Inter chegou com perigo duas vezes, mas parou no goleiro Edson.

Na segunda etapa, Lula aproveitou grande lance de Zamora e cabeceou forte para abrir o placar para o Brasil, aos 30 minutos.

Na reta final, o Inter cresceu no jogo e conseguiu a virada. Aos 37, Aguirre cruzou fechado e, na pequena área, Vitinho marcou de peixinho; aos 48, Borré aproveitou bate-rebate na área e completou para o gol.

Este é o terceiro título do Inter. Antes, o time havia conquistado o bicampeonato em 2016 e 2017. A Recopa Gaúcha é disputada desde 2014.

O Inter volta a campo no próximo sábado (9), quando visita o Coritiba, pela 15ª rodada do Brasileiro. O duelo, no Couto Pereira, é às 16h (de Brasília).

No mesmo dia, o Brasil de Pelotas visita o Marcílio Dias (SC), pela Série D. O duelo, pela sexta rodada, é às 18h.