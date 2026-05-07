SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians manteve no sufoco a invencibilidade na Libertadores. Com gol do zagueiro-artilheiro Gustavo Henrique, o Timão buscou nos acréscimos o empate por 1 a 1 com o Santa Fé, na Colômbia, pela competição continental.
O defensor, que chegou ao terceiro gol na Libertadores, marcou de cabeça aos 47 minutos do segundo tempo. Rodallega, ex-Bahia, havia aberto o placar para o Santa Fé.
Com o resultado, o Corinthians ainda pode garantir a classificação às oitavas de final nesta semana. Para isso, o Peñarol (URU) não pode vencer o Platense, da Argentina, nesta quinta-feira.
O Corinthians agora volta às atenções para o Campeonato Brasileiro. Neste domingo, às 18h30 (de Brasília), o Timão tem pela frente um clássico contra o São Paulo, na Neo Química Arena.
Pela Libertadores, o próximo compromisso do Corinthians será no dia 21 de maio, contra o Peñarol, em Montevidéu, no Uruguai.
LANCES IMPORTANTES
Primeira chance. O Corinthians começou melhor a partida, com troca de passes e domínio da posse de bola. Aos 14 minutos, criou a primeira grande oportunidade em uma bola parada. Rodrigo Garro cobrou falta pela direita, buscando o segundo pau. Raniele ajeitou de cabeça para o meio da área, mas parou em boa defesa de Marmolejo. Yuri Alberto aparecia livre na pequena área.
Assustou. Apesar da superioridade corintiana, a equipe tinha dificuldades para transformar a posse em chances claras. O Santa Fé aproveitou e quase abriu o placar em um chute de muito longe de Rodallega. O atacante arriscou, a bola desviou no meio do caminho e saiu no teto da rede.
Troca de passes. A resposta do Corinthians veio em uma jogada trabalhada de pé em pé. Lingard acionou Matheuzinho, que invadiu a área e cruzou rasteiro para trás. André chegou batendo, mas sem força. A finalização acabou bloqueada no meio do caminho.
Resposta rápida. Na sequência, o Santa Fé voltou a assustar. Perlaza fintou Matheus Bidu e soltou uma bomba de fora da área. Hugo Souza espalmou.
Garro ousado. O meia driblou a marcação, encontrou espaço e arriscou de muito longe. A bola, porém, saiu por cima do gol.
Lamentável. Perto do fim do primeiro tempo, o lateral corintiano Matheus Bidu foi atingido por um objeto arremessado por um torcedor do Santa Fé e caiu no gramado. A arbitragem recolheu o item, e a confusão foi rapidamente controlada.
Furou. O Corinthians criou uma grande chance logo no início do segundo tempo, após boa troca de passes pelo lado esquerdo. Yuri Alberto cruzou rasteiro, Matheuzinho tentou completar, mas não conseguiu alcançar a bola.
Milagre. A resposta do Santa Fé veio no minuto seguinte. Após rebote da defesa corintiana, o ataque colombiano deixou André no chão e finalizou com força no alto. Hugo Souza fez uma defesa espetacular e evitou o gol.
Hugo, de novo. Na cobrança de escanteio, Toscano subiu livre e cabeceou firme. Bem posicionado, Hugo Souza fez a defesa em dois tempos para salvar o Corinthians mais uma vez.
Blitz. O Santa Fé manteve a pressão e voltou a assustar em outra jogada aérea. Após cobrança de escanteio, Olivera subiu mais alto que a defesa corintiana e cabeceou tirando tinta da trave.
Saiu o gol. Aos 14 minutos do segundo tempo, a pressão colombiana surtiu efeito. Obrian, que havia acabado de entrar, encontrou passe milimétrico para Rodallega. Livre, o atacante saiu cara a cara com Hugo Souza e teve tranquilidade para abrir o placar. Inicialmente, a arbitragem marcou impedimento, mas, após revisão, confirmou o gol ao notar que Matheus Bidu dava condição.
Quase o segundo. Mesmo em vantagem, o Santa Fé seguiu criando as melhores oportunidades da partida. Aos 26 minutos, Bustos ganhou a posse, fintou a marcação e bateu de pé esquerdo. A bola passou por cima do gol, mas com bastante perigo.
SANTA FÉ: Marmolejo; Helibelton Palacios (Luis Palacios), Olivera (Scarpeta), Moreno e Mafla; Torres e Toscano (Zapata); Perlaza (Obrian), Bustos e Fernández; Rodallega. T.: Pablo Repetto
CORINTHIANS
Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; André (Dieguinho) e Raniele (Carrillo); Breno Bidon (Kaio César), Rodrigo Garro e Jesse Lingard; Yuri Alberto (Pedro Raul) T.: Fernando Diniz
Local: El Campín, Bogotá (COL)Árbitro: Kevin Ortega (PER)
Assistentes: Michael Orue (PER) e Jesus Sanchez (PER)
VAR: Carlos Orbe (EQU)
Cartões amarelos: Olivera, Perlaza e Rodallega (Santa Fé)
Cartão vermelho:Gols: Rodallega, SFE (14'/2T); Gustavo Henrique (47'/2T)