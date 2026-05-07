SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Botafogo saiu na frente, tomou o empate e foi buscar a vitória contra o Racing, da Argentina, no estádio Nilton Santos. O resultado de 2 a 1, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, devolveu o time carioca à liderança isolada do Grupo E do torneio.
Gol contra deu tranquilidade ao Botafogo no primeiro tempo. O Alvinegro tomou as rédeas da partida e abriu o placar aos 20 minutos: o zagueiro Marco Di Cesare, do Racing, dividiu com Júnior Santos no bico da área e tocou de leve em direção à própria meta. Lance de muito azar para os argentinos!
Racing aproveitou apagão, mas os mandantes reagiram. O time de Avellaneda chegou ao empate logo no início do segundo tempo, com o artilheiro Adrián Martínez. Depois, o Alvinegro acordou e reequilibrou as ações do jogo. O prêmio veio aos 28 minutos: Danilo arriscou, e Cambeses aceitou um frango para se esquecer.
Alvinegro fica em posição confortável na Sul-Americana. Os cariocas voltam à liderança do Grupo E, com dez pontos, e deixam o Racing na terceira posição, com quatro.
O JOGO
Assim não, Barboza! Aos 14 minutos, o zagueiro argentino chegou completando cruzamento de Alex Telles, mas desviou de leve e ainda tirou a chance de Newton concluir a jogada.
Gol do Botafogo: 1 a 0! O zagueiro Marco Di Cesare dividiu a bola com Júnior Santos e tocou contra a própria meta na saída do goleiro Cambeses. A bola correu mansinha e ultrapassou a linha no capricho, tirando o fôlego da torcida no Nilton Santos. Alvinegro na frente aos 20!
Kadir chega perto. Aos 30 minutos, Barboza desviou cruzamento na área, e o atacante do Botafogo cabeceou no cantinho. Cambeses foi buscar!
Quase o empate. Aos dois minutos do segundo tempo, Solari recebeu na esquerda, cortou para a perna direita e bateu. Neto espalmou em cima de Barboza, que quase tocou contra a própria meta. Que susto...
Gol do Racing: 1 x 1! Rojas recebeu com liberdade na esquerda, cruzou, e o goleador Adrián Martínez completou com estilo de cabeça. Neto se esticou, mas nada pôde fazer. Tudo igual aos três minutos!
Danilo perde cara a cara. Aos dez, o craque alvinegro recebeu belo lançamento e tocou na saída de Cambeses, mas o goleiro argentino cresceu no um contra um e rebateu.
Espaaaalma, Neto! Aos 24, Fernández emendou de primeira na entrada da área e exigiu grande defesa do goleiro botafoguense.
Gol do Botafogo: 2 a 1! Danilo ficou com a sobra no bate-rebate e arriscou. O chute saiu fraco, mas passou por baixo dos braços de Cambeses. Coube ao goleiro argentino só lamentar a falha. Fogão na frente aos 28!
BOTAFOGO
Neto, Vitinho, N. Ferraresi, A. Barboza e Alex Telles; Newton, C. Medina e Danilo; Júnior Santos, Matheus Martins e Kadir Barría (Arthur Cabral).T,: Franclim Carvalho.
RACING: F. Cambeses; G. Martirena, M. Di Cesare, S. Sosa, A. Basso e G. Rojas; B. Rodríguez (M. Zaracho), A. Forneris (B. Zuculini) e A. Fernández; A.Martínez e S. Solari (T. Conechny).T.: Gustavo Costas.
Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)
Árbitro: Wilmar Roldán (COL)Assistentes: Alexander Guzman (COL) e Sebastian Vela (COL)
VAR: Leodán Gonzalez (URU)
Gols: Marco Di Cesare (RAC), aos 20 min do 1º tempo (contra); Adrián Martínez (RAC), aos 3 min do 2º tempo; Danilo (BOT), aos 28 min do 2º tempo.
Cartões amarelos: Kadir Barría (BOT); A. Fernández e B. Rodríguez (RAC);