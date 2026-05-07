(UOL/FOLHAPRESS) - Jogando fora de casa e mostrando pouca força no ataque, o Fluminense buscou um improvável empate com o Independiente Rivadavia em 1 a 1. A situação no Grupo C da Libertadores segue complicada para os brasileiros. O duelo em Mendoza, na Argentina, foi pela quarta rodada da primeira fase.

Os anfitriões foram melhores no primeiro tempo e tiveram três chances claras de gol, mas pararam em Fábio e no travessão. O Fluminense até teve posse de bola, mas produziu pouco ofensivamente

Na segunda etapa, o Fluminense até melhorou no jogo, mas viu Álex Arce abrir o placar; John Kennedy, nos acréscimos, deixou tudo igual. Apesar da pressão brasileira no fim, o empate persistiu.

Com o resultado, o Fluminense segue na lanterna do grupo, com dois pontos em quatro jogos. O Rivadavia, por sua vez, chegou a 10 pontos e garantiu a vaga nas oitavas de final.

Mais cedo, no outro jogo do grupo na rodada, La Guaira (VEN) e Bolívar (BOL) empataram em 1 a 1 - resultado que foi bom para o Flu. Os venezuelanos estão em terceiro, com três pontos e a equipe boliviana é a segunda colocada da chave, com cinco.

Agora, o Fluminense volta as atenções para o Brasileirão. Terceiro colocado na liga nacional, o time de Zubeldía recebe o Vitória no próximo sábado (9), às 18h (de Brasília).

LINHA DO TEMPO DA PARTIDA

Primeiro tempo

Fábio! Aos 2 minutos, após levantamento na área, Arce desviou para Sartori, que dominou e bateu forte. O goleiro do Flu saltou e fez boa defesa no ângulo.

Na trave! Aos 11 minutos, após cobrança de escanteio, Álex Arce subiu na marca penal e cabeceou forte. A bola explodiu no travessão. No rebote, o árbitro marcou falta de ataque.

Fora! Aos 41, Savarino recebeu na meia direita e cruzou. Canobbio subiu e cabeceou à direita do gol, com muito perigo.

Fábio! Villa dominou na direita e avançou. Ele levantou na área e Florentín, à queima-roupa, cabeceou para o gol. O goleiro do Flu fez mais uma grande intervenção.

Segundo tempo

Passou perto! Aos 10 minutos, após boa triangulação, Nonato recebeu na grande área e arriscou de primeira. A bola passou muito perto do ângulo e saiu.

1x0: Aos 20, após cobrança curta de escanteio, Gómez dominou com liberdade na esquerda e cruzou forte. Na segunda trave, Álex Arce subiu e cabeceou forte para superar Fábio.

Perdeu! Aos 32, Canobbio recebeu ótimo passe na grande área e, com liberdade, dominou e bateu cruzado. Ele pegou mal na bola, que saiu à direita do gol de Bolcato.

Perdeu! Aos 35, após bola levantada na segunda trave, Costa completou de carrinho, mas mandou para fora.

1x1: Aos 46, Serna dominou na grande área e bateu travado. A sobra ficou com John Kennedy, que bateu rasteiro e viu a bola desviar na defesa antes de entrar.

INDEPENDENTE RIVADAVIA

Bolcato; Bonifacio (Osella), Costa, Studer e L. Gomez (Elordi); Bottari, Florentin e Sartori (Ríos); Villa, Fernández (Bucca) e Álex Arce (Villalba). T.: Alfredo Berti

FLUMINENSE

Fábio; Guga, Ignacio, Freytes e Arana; Nonato (Alisson), Hércules (John Kennedy) e Lucho Acosta; Savarino (Soteldo), Canobbio (Serna) e Castillo. T.: Luís Zubeldía

Local: Estádio Malvinas Argentinas, em Mendoza (ARG)

Árbitro: Gustavo Tejera (URU)Cartões amarelos: Bottari, Florentín (RVD); Hércules, Lucho Acosta, Nonato, Guga, Luís Zubeldía (FLU)

Gols: Álex Arce (RVD), aos 20' e John Kennedy, aos 46 minutos do 2º tempo.