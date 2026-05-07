SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Pelo menos 127 pessoas foram detidas na área metropolitana de Paris e 34 ficaram feridas, uma delas em estado grave, nos confrontos após a classificação do PSG para a final da Liga dos Campeões.

O QUE ACONTECEU

O jogo de volta da Champions, disputado nesta quarta-feira (06) na Alemanha, terminou empatado por 1 a 1. O Paris Saint-Germain fez um gol relâmpago e cedeu empate no fim, mas eliminou o Bayern de Munique e se garantiu na final da Liga dos Campeões diante da vantagem no jogo de ida da semi, ocorrido na semana passada.

Confrontos foram registrados durante a noite, informou o ministro do Interior francês, Laurent Nuñez."Foram detidas 127 pessoas na área metropolitana de Paris, 107 delas em Paris. Onze pessoas ficaram feridas, uma delas com gravidade ao ser atingida por um morteiro", disse o ministro à emissora CNews/Europe.

COMO FOI O JOGO

Dembelé marcou para o PSG com apenas dois minutos de partida. O camisa 10 da equipe francesa chegou ao sétimo gol na atual edição da Champions League após boa jogada de Kvaratskhelia. Harry Kane empatou nos acréscimos do 2º tempo e ensaiou uma reação dos alemães, que não conseguiram a virada.

A final da Liga dos Campeões será disputada em 30 de maio, em Budapeste. O PSG, comandado por Luis Enrique, enfrentará o Arsenal, de Mikel Arteta, que na terça-feira eliminou o Atlético de Madrid e garantiu vaga na decisão continental. Os Gunners voltaram à final da Champions após 20 anos ao vencerem o Atlético de Madri, em Londres (ING), por 1 a 0.

O agregado ficou em 6 a 5 para o PSG após um jogo de ida frenético. Na ocasião, o PSG fez 5 a 4 no Bayern, no Parque dos Príncipes, em Paris (FRA).