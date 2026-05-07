SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo ainda mantém a esperança de contar com Lucas Moura em campo antes do fim de 2026, apesar da gravidade da lesão sofrida pelo camisa 7.

SONHO

O meia-atacante rompeu totalmente o tendão calcâneo da perna direita na partida contra o Bahia, e passou por cirurgia na última segunda-feira, no Hospital Israelita Albert Einstein.

O UOL apurou com fontes que o clube trabalha com um prazo estimado entre seis e oito meses de recuperação. Ou seja, na projeção mais otimista, Lucas ?que afirmou publicamente descartar a aposentadoria? poderia retornar a atividades físicas em novembro.

Este cenário, porém, é visto como improvável e 'muito otimista' no Morumbis. A avaliação interna é que a gravidade da lesão, bem como a idade do jogador e o tempo necessário para recondicionamento físico após a recuperação clínica, jogam contra o retorno antecipado.

A projeção mais realista é que o atleta fique à disposição e totalmente recuperado na pré-temporada do ano que vem.

ALTERNATIVAS

A tendência é que o clube avalie opções no mercado da bola para a posição. Como o UOL mostrou, um dos nomes recentemente sondados foi o de Wesley, ex-Palmeiras e nesta quinta-feira (7) no Al-Rayyan.

A lesão interrompeu processo de retomada do camisa 7. Lucas havia acabado de retornar após passar 46 dias se recuperando de fraturas em duas costelas e iniciava uma sequência considerada decisiva para seu futuro no clube.

O UOL noticiou que São Paulo e estafe já haviam aberto conversas por uma renovação, mas planejavam utilizar a pausa para a Copa do Mundo, a partir do fim de maio, como janela para avançar nas tratativas. O contrato atual do jogador vai até dezembro.