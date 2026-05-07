SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras, enfim, terá três dias de descanso até a próxima partida, e isso é uma preocupação a menos para o técnico Abel Ferreira ?que ficou revoltado com o calendário do Alviverde nas últimas semanas.

A equipe só entra em campo no próximo domingo (10), às 16h (de Brasília), contra o Remo, no Mangueirão, pelo Brasileirão, e os jogadores ganharam dois de folga após a vitória contra o Sporting Cristal pela Copa Libertadores.

O calendário é um tema que tem incomodado a comissão técnica alviverde nas últimas semanas. As últimas cinco partidas da equipe foram separadas por intervalos de dois dias ?enquanto outros rivais na mesma situação tiveram um intervalo de tempo maior entre os jogos.

A direção palmeirense até pediu a alteração de datas de dois compromissos da equipe, para dar mais tempo de recuperação aos seus jogadores, mas a CBF não autorizou, segundo Abel.

"Quero ser criticado quando a equipe jogar mal. Precisamos trabalhar e treinar. Não treinamos, só nos recuperamos. Como vou treinar se não tenho tempo para treinar? Só peço que seja igual para todos. A nossa direção não fala, mas eu falo. Pedimos para alterar a data contra o Bragantino e da Copa do Brasil, mas foi negado", disse o treinador.

Na visão do clube, o pouco intervalo de descanso fez toda a diferença no desempenho nos empates contra o Cerro Porteño e o Santos.

A comissão técnica do Palmeiras defende que o time precisa de pelo menos três dias para entregar qualidade e intensidade.

O Palmeiras é líder do Brasileiro e líder de seu grupo na Copa Libertadores. São 33 pontos em 14 jogos no campeonato nacional, e 8 em 4 jogos no torneio continental.